Idén is sokba kerül a tanévkezdés, de néhány apró fogással több tízezer forintot is spórolhatunk

iskola;drágulás;költségek;tanévkezdés;

2025-08-21 19:25:00 CEST

Bár a tankönyveket a legtöbb iskolás ingyen kapja, a papír drágulása hat a tanévkezdésre, hiszen a füzetek, írólapok, a színes vagy krepp-papírok ára még a tavalyinál is magasabb lett.

2025 első felében a papír ára minden hónapban 10 százalékkal emelkedett, az írószerek ára pedig 30 százalékkal lett több, mint tavaly szeptemberben volt. Ha egy diáknak iskolatáskát, minden tanszert, tornafelszerelést meg kell venni, akkor a költség elérheti a 76 ezer forintot is a Pénzcentrum számításai szerint.

Az első osztályos gyermek beiskolázása a legdrágább; az alsó tagozat további évfolyamaiban, ha a diák ugyanazt a tolltartót, táskát, tornazsákot hordja, akkor valamivel kevesebb az összeg. Ha azonban több gyermek is van a családban, az összköltség akár százezer forint vagy több is lehet. Ez minden háztartást megvisel, pláne, ha a gyerekeket egyedül neveli az egyik szülő, esetleg valaki munkanélküli a családban vagy mindkét szülő a minimálbért keresi csak meg.

Az iskolakezdés sok magyar család számára akkora teher, hogy már nyaralni sem tudnak elmenni emiatt. Sokan azzal próbálkoznak, hogy elosztják a költségeket a nyár három hónapjára, így kevésbé viseli meg a családi kasszát. „Vannak azonban olyanok is, akik szeretnek halogatni, vagy egész egyszerűen a szülők annyit dolgoznak, hogy augusztusnál előbb nem jutnak el a boltokba, így a nyár utolsó hónapjára marad ez a jelentős költség” – mondta Kiss Martina pénzügyi tanácsadó. A szakértő szerint ha van mód a terhek elosztására, akkor mindenképp válasszuk ezt a megoldást.

A pénzügyi szakember számos tippet ismertetett, amellyel kicsit könnyebbé tehető a tanévkezdés. Az egyik legjobb spórolási mód, ha a gyermek vigyáz a felszerelésére, főleg az iskolatáskára, a tornazsákra, az ünneplőruhára, így ezeket a kisebb testvér vagy testvérek örökölni tudják.

Természetesen előfordulhat, hogy a kisebb gyerek lány, így nem szívesen visz az iskolába egy sötétkék, autós vagy dinós hátizsákot. Akkor remek megoldás, ha az interneten eladjuk a fiúnak való táskát, és ott vásárolunk egy „lányosat”. Ez egy igazi win-win helyzet, hiszen a szülőnek nem ment pocsékba a kék táskára kiadott pénze, a gyermek is örül, és természetesen az is, aki kedvezményesen jutott egy alig használt hátizsákhoz.

Kiss Martina úgy gondolja, az egyik legfontosabb dolog a listázás. Ha tudatosan indulunk vásárolni, egy listát követve nem tudunk felesleges dolgokra költeni. „Vannak olyan taneszközök, mint a számológép, technikaórára való dolgok, ezekből várjuk meg, az adott tanár mit szeretne, nehogy duplán kelljen megvásárolnunk valamit, mert amit mi választottunk, az nem felel meg a pedagógus elvárásának” – magyarázta a szakértő.

Fontos, hogy mindenképp járjunk utána, jogosultak vagyunk-e iskolakezdési támogatásra: az önkormányzat és a munkáltató is adhat ilyet. Számos településen tanszercsomagokat is osztanak, ennek is érdemes utánajárni. Furcsán hangozhat, de nem biztos, hogy a legolcsóbb megoldás a legjobb is egyben. Ha a füzet vagy az íróeszközök minősége gyenge, akkor sokkal előbb tönkremennek, ha újat kell venni belőlük, azaz kétszer vesszük meg őket, az nem spórolás. Ha egy füzet jobb minőségű, akkor a nejlonborító árát megspórolhatjuk, plusz az erre szánt időt is. Sok gyermeket elvarázsolnak a színes, mintás füzetek, amelyek azonban sokkal drágábbak. Olcsóbban megússzuk, ha sima füzetet veszünk, és azt különböző matricákkal díszítjük. Segíthet a spórolásban, ha a diákot nem is visszük magunkkal vásárolni. „Tornazsákot akár házilag is készíthetünk némi varrótudás segítségével, ezzel spórolhatunk, a gyermek pedig egyedi táskával vághat neki az új tanévnek. Rajzeszközökből sem kell mindig újat venni, ha csak egy-egy szín hiányzik, azt könnyen pótolni tudjuk” – osztotta meg a szakember a további tippeket. „Az íróasztal, gurulós szék, asztali számítógép vagy laptop megvásárlásához is remek lehetőség az internet, ahol ezeket jóval olcsóbban tudjuk megvenni. Csak mindenképp alaposan nézzük meg, hogy mit vásárolunk” – javasolta Kiss Martina.

Mitől drágul a papír?A papír árának drasztikus emelkedését leginkább az előállításának költsége okozza, valamint, hogy a Covid-járvány alatt megnőtt az online vásárlások mennyisége, ehhez pedig temérdek csomagolóanyagra van szükség. Mostanra a csomagolóanyagok gyártása a papírgyártás 65-70 százalékát teszi ki. A nagy megugrás az árban 2020-ban, 2021-ben következett be, de az emelkedés azóta is folyamatos. A főbb okai ennek a nyersanyag szűkössége, az energiaköltségek növekedése, a környezetvédelmi és más szabályozások, a munkaerőhiány, valamint az importot sújtó pénzügyi terhek.