Szijjártó Péter vezető diplomatát csinált egy nemrég kirúgott papból

2025-08-21 16:03:00 CEST

Akinek a szentmiséjét két éve megdícsérte a miniszter.

A londoni magyar nagykövetség elsőbeosztottja lett a Szombathelyi Egyházmegye nemrég kilépett papja – írja a Válasz Online.

A portál szerint Németh Norbert kinevezése felháborodást váltott ki. A lap forrásai emlékeztettek arra, hogy bár előfordul, hogy nagyköveti tisztségeket politikai szempontból kiválasztott személyek vagy üzletemberek töltenek be – Londonban korábban Csák János és Szalay-Bobrovniczky Kristóf is ellátta ezt a feladatot –, az elsőbeosztotti posztot a diplomáciai pálya csúcsának tekintik. Egy informátor szerint értékrendi válságot jelez, ha a külügyminiszter azt sugallja, hogy ide megfelelő előtanulmányok, nemzetközi tapasztalat és külképviseleti gyakorlat nélkül is el lehet jutni, kizárólag személyes érdemek és kapcsolatok révén.

A Válasz Online forrásai arról is beszéltek, hogy bár elfogadható lehet, ha a miniszter környezetéből barátok vagy sporttársak kapnak helyet a külügyi apparátusban, a londoni nagykövetség nem személyes ügy, hanem az ország érdekképviseletének terepe. Ráadásul a misszióvezető-helyettesi tisztségre a külügyi állományból volt egy kijelölt aspiráns, akit Németh Norbert miatt félretettek.

A külügyminisztérium sajtóosztálya nem válaszolt arra, mikor és milyen megfontolásból döntött Szijjártó Péter a kinevezésről, illetve milyen kapcsolat fűzi őt Németh Norberthez. A lap szerint ugyanakkor a kinevezett már korábban is megbecsülést élvezett kormányzati körökben, és néhány éve megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. Életrajza alapján hittudományi végzettsége van, de a portál szerint korábbi papi és rektori pályája közvetlen szakmai alapot nem adott a most elnyert tisztséghez.

Szijjártó Péter két éve részt vett egy, Németh Norbert által tartott szentmisén a Vatikánban, majd arról posztolt, micsoda „fantasztikus élmény volt Norbert atya szentmiséjén részt venni”.