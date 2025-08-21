Megszólalt az Orbán-kormány, szerinte csak a baloldali sajtó feltételez összefüggést az áruló Orseolo Péter és Magyar Péter között

Nem reagált érdemben a Kormányzati Tájékoztatási Központ arra a kérdésre, hogy szándékos áthallás volt-e az augusztus 20-i tűzijáték szövegkönyvében, amikor egy bizonyos „áruló Péterről” esett szó – derül ki a Telex cikkéből.
A portál azt követően érdeklődött, hogy a narráció egy része I. (Szent) István király utódjáról, az árulóként megnevezett Orseolo Péterről szólt. Ez kézenfekvő célzásnak tűnt Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, aki fideszes és kormányzati körökben úton-útfélen azzal vádolnak, hogy az Európai Unió kedvéért elárulja Magyarországot.Kemény aktuálpolitikai üzengetéssé fajult a 2025-ös tűzijáték, egy egész epizód az áruló (Orseolo) Péterről szólt
A KTK közleményében emlékeztetett, hogy az augusztus 20-i tűzijáték minden évben történelmi tematikájú. Míg 2024-ben a honfoglalás eseményei álltak a középpontban, idén pedig az Árpád-kor történéseit idézték fel. A közlés szerint Orseolo Péter az Árpád-kori történelem része. „Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!” – zárul a tájékoztatás.
A Telex kereste a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget is, de nem kapott választ a kérdéseire.Nem nyilatkozik a tűzijáték szövegkönyvének a szerzője, valóban Magyar Péterre gondolt-e, amikor Magyarország árulójáról írt