Megszólalt az Orbán-kormány, szerinte csak a baloldali sajtó feltételez összefüggést az áruló Orseolo Péter és Magyar Péter között

2025-08-21 15:11:00 CEST

Akinek nem inge, ne vegye magára.

Nem reagált érdemben a Kormányzati Tájékoztatási Központ arra a kérdésre, hogy szándékos áthallás volt-e az augusztus 20-i tűzijáték szövegkönyvében, amikor egy bizonyos „áruló Péterről” esett szó – derül ki a Telex cikkéből.

A portál azt követően érdeklődött, hogy a narráció egy része I. (Szent) István király utódjáról, az árulóként megnevezett Orseolo Péterről szólt. Ez kézenfekvő célzásnak tűnt Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, aki fideszes és kormányzati körökben úton-útfélen azzal vádolnak, hogy az Európai Unió kedvéért elárulja Magyarországot.

A KTK közleményében emlékeztetett, hogy az augusztus 20-i tűzijáték minden évben történelmi tematikájú. Míg 2024-ben a honfoglalás eseményei álltak a középpontban, idén pedig az Árpád-kor történéseit idézték fel. A közlés szerint Orseolo Péter az Árpád-kori történelem része. „Orseolo Péter és a jelenlegi magyar ellenzéki vezető között összefüggést egyedül a baloldali sajtó feltételez. Mindenki ismeri a mondást: akinek nem inge, ne vegye magára!” – zárul a tájékoztatás.

A Telex kereste a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget is, de nem kapott választ a kérdéseire.