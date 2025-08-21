Saját anyja ölhette meg a kéthetes csecsemőjét Nagydorogon

18+;rendőrség;gyanúsítás;csecsemőgyilkosság;Nagydorog;

2025-08-21 16:11:00 CEST

A különféle beszámolók egyelőre homlokegyenest ellentmondanak egymásnak.

Saját anyja ölhette meg kétheres gyermekét Nagydorogon - értesült a Magyar Nemzet.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt indított a rendőrség büntetőeljárást Tolna vármegyében. A paksi rendőrkapitányság tegnap eltűnés miatt indított eljárást a kéthetes kisfiú ügyében. A gyermek keresését a rendőrök kutatómentőkkel közösen, nagy erőkkel kezdték meg, majd a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a holttestet. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta.

A TEOL korábban megszólaltatta a kisfiú apját és nagyanyját, akik egybehangzóan azt állították, hogy az anyát valaki hátulról leütötte, aztán elrabolta a gyermeket. Ők azt gyanították, hogy a nő korábbi párjának lehet köze a tragédiához. A férfi a portálnak azt mondta, valóban jártak nála a rendőrök az eltűnés napján, tartottak egy házkutatást és ki is hallgatták, aztán távoztak. Azt határozottan visszautasította, hogy köze lenne a kisfiú eltűnéséhez.

A Bors arról írt, hogy egy hozzátartozó azt állította, az anya szerdán éppen gyermekével sétált, amikor meglátott egy fekete autót, elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyerek eltűnt. A TEOL úgy tudja, hogy az anyát jelenleg pszichiátrián kezelik, miután több sérülést is találtak rajta, ami a család szerint azt bizonyítja, hogy megtámadták. A faluban azonban többen azt gyanítják, hogy valójában az anya ölte meg a gyermeket, van, aki úgy tudja, hogy az asszony kivitte a csecsemőt a közeli kukoricaföldre és magára hagyta. Hogy a baba akkor még életben volt-e, azt nem tudni.

Az anya bűnösségére gyanakszik a rendőrség is, a Magyar Nemzet szerint a hatóság őt gyanúsítja az emberöléssel. Más részletekről egyelőre nem tudni.

Ha tudomására jut, hogy egy gyermek bajba jutott, felmerül a bántalmazás gyanúja vagy veszélyeztető helyzetet észlel, értesítse az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakhely szerint illetékes intézményét, vagy jelentse azt a nap 24 órájában ingyenesen, névtelenül hívható +36-80-21-20-21-es gyermekvédő hívószámon!