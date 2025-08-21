Nagydorogon megöltek egy kéthetes csecsemőt

gyermekgyilkosság;Nagydorog;

2025-08-21 11:30:00 CEST

Egyelőre nincs meg az elkövető.

Tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást Tolna vármegyében – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A paksi rendőrkapitányság korábban eltűnés miatt indított eljárást augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú ügyében. A gyermek keresését a rendőrök kutatómentőkkel közösen, nagy erőkkel kezdték meg, majd a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a holttestet. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van.