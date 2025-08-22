Az Orbán-kormány meghosszabbítja az árrésstopot

Orbán-kormány;Orbán Viktor;hosszabbítás;árrésstop;Harcosok Klubja;

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportjában jelentette be, hogy marad az árréstop. Hogy pontosan meddig terjeszti ki a kormány az intézkedést, azt egyelőre nem tudni.

A kormány döntött arról, hogy meghosszabbítja az árrésstopot – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportjában

„Árrésstop meghosszabbítva, harcolunk az indokolatlan áremelések ellen. Nem hagyjuk, hogy a multik packázzanak az emberekkel” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak pénteken küldött üzenetében.

A Portfolio szerint a részletek egyelőre nem ismertek, nem tudni például, hogy augusztus 31. után meddig terjeszti ki az intézkedést a kormány. A döntés vélhetően az összes árrésstopra érvényes, vagyis nemcsak az élelmiszerboltok, hanem a drogériák esetében is fennmarad az intézkedés.

Azt már korábban bejelentették, hogy az augusztus 21-ei kormányülésen dönt a kormány az árrésstop további sorsáról, ugyanakkor meglepetés, hogy ezzel kapcsolatban nem történt még hivatalos bejelentés.

Az Orbán-kormány 2025. március 11-én jelentette be az árrésstop bevezetését, vagyis maximálta 30 alapvető élelmiszer esetében legfeljebb 10 százalékban a kereskedői árrést. Hivatalosan az intézkedés célja „az indokolatlan és aránytalan” áremelkedés visszaszorítása volt, különösen olyan termékek esetében, mint a tojás, a vaj és a tejföl, amelyeknél az árrés korábban elérhette a 40-80 százalékot is. Az intézkedés 2025. március 17-én lépett életbe. Bár ettől sem volt mindenki elragadtatva, sokan nem is érezték a hatásokat, később jött a nagy drogériákra, a Rossmannra, a DM-re és a Müllerre kivetett árrésstop is, amelyet május 19-i hatállyal vezettek be szintén 30 termékkörben. Ezek termékeit a kereskedők azóta is legfeljebb csak 15 százalékos árréssel adhatják.

Az árrésstop nem igazán fékezte meg az inflációt: elemzők szerint az intézkedés hatására mintegy 1,5 százalékponttal csökkent a fogyasztói árak emelkedése, de még júliusban is 4,3 százalék volt, ami meghaladja a jegybank célsávját (3 plusz-mínusz 1 százalék). Az árrésstop miatt viszont 2025. június 18-án kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság. Az Országos Kereskedelmi Szövetség a hónap elején, a júliusi inflációs adatokra reagálva közölte: az élelmiszerek vártnál nagyobb áremelkedése azt mutatja, hogy az árrésstop hosszabb távon hatástalan eszköz az inflációval szemben, azért indokolt annak augusztus végi megszüntetése.