Ismét az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe küldenék Renner Erika zaklatóját

letartóztatás;emberölés előkészülete;Renner Erika;

2025-08-21 16:40:00 CEST

Egyszer már odavitték, onnan egy kis kitérővel ismét szabadon engedték.

Emberölés előkészületének gyanúja miatt indítványozta az ügyészség annak a férfinak a letartóztatását, aki hosszú ideje zaklatja Renner Erikát – közölte a Fővárosi Főügyészség, egy lapunknak is megküldött közleményében.

A tájékoztatás szerint a férfi éveken át követte a „lúgos orvos” perét, és idővel olyan meggyőződést alakított ki, amely teljesen eltért a bíróság jogerős ítéletétől. Ez az elképzelés rögeszmévé vált nála. Megszerezte az áldozat címét, majd különböző módokon zaklatni kezdte a nőt. Emiatt több eljárás is indult ellene, de jogi okok miatt eddig nem szabhattak ki vele szemben érdemi büntetést.

A gyanú szerint a férfi indulatai odáig fajultak, hogy elhatározta: megöli a nőt. 2025. augusztus 19-én a késő délutáni órákban megjelent az otthonánál, becsöngetett, és amikor a nő élettársa felvette a kaputelefont, azt mondta neki, hogy ha legközelebb arra jár, ki fogja oltani a nő életét. Ezután távozott a helyszínről.

A főügyészség indítványa szerint a férfit le kell tartóztatni, hogy ne folytathassa fenyegető cselekedeteit, és ne követhessen el súlyosabb bűncselekményt. Az előterjesztés az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte meg a letartóztatás helyéül. Mivel emberölés előkészületével gyanúsítják, a bíróság kényszergyógykezelést is elrendelhet vele szemben.

R. László korábban már járt az intézetben, ahol egy elmeorvos-szakértői vizsgálat megállapította, hogy képtelen felismerni tettei következményeit. Ezt követően a Nyírő Gyula Kórházba került, ahonnan kiengedték, majd ismételten megjelent Renner Erika lakásánál.

A bírói döntés várhatóan pénteken születik meg az ügyben.