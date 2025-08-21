Koncz Zsuzsa: Megnyugtató, hogy rákerültem Deutsch Tamás listájára

lista;Deutsch Tamás;Koncz Zsuzsa;

2025-08-21 19:11:00 CEST

Megtisztelőnek tartja a névsort.

Nagyon megnyugtató és nagyon bíztató, hogy most már le is írták, nagyon megtisztelő névsor - mondta Koncz Zsuzsa a Klikk TV Mélyvíz című műsorának azzal kapcsolatban, hogy a fideszes Deutsch Tamás listába szedte a számára nem kedves előadókat, pontosabban azokat, akik szerinte „minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy mocskos Fidesz”.

Az énekesnő egész konkrétan a lista első helyén szerepelt. „Nagyon megtisztelő névsor, nagyon neves és általam is tisztelt kollégák is vannak rajta, fiatalok, akiket talán olyan mélységig nem ismerek, mint mondjuk Dés Lacit, vagy Bródy Jánost (...), azt tudom mondani ilyenkor, hogy ez becsület és dicsőség dolga” - fogalmazott Koncz Zsuzsa, aki egyébként nem érti, miért olyan nagy dolog, hogy valakit az ellenzékbe sorolnak, hiszen minden kormánynak van ellenzéke.

Koncz Zsuzsa felidézte, hogy amúgy neki régóta van tudomása arról, hogy bizonyos ismert körökben nem látják szívesen, mivel az elmúlt 15 évben a hivatalos magyar rádiók és magyar televíziók (valószínűleg az állami médiára gondolt - a szerk.) még csak riportot sem kértek tőle. Megjegyezte, igaz, ő meg nem nézi, nem hallgatja őket cserébe.

Az énekesnő elmondása szerint véletlenül talált rá Deutsch Tamás posztjára, amit feketelistának nevezett. Egyebekben a közösségi médiát sem használja, a barátai viszont szokták értesíteni arról, ha akár pozitívat, akár negatívat írnak róla. A listának nem örült, de azért egy kicsit kinevette. Megjegyezte, őt már 1972-ben is tiltották be, hiszen a műfaj, amit képvisel, sokszor alapból kritikus.