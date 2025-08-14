Deutsch Tamás szerdán listázta a szerinte mocskosfideszező előadókat, kettőt már töröltek is az állami ünnep fellépői közül

törlés;Deutsch Tamás;zenekar;augusztus 20.;zenészek;listázás;állami ünnepség;

Indoklás nélkül mondták le a Margaret Island, valamint a ByeAlex és a Slepp koncertét a Műegyetem rakparton augusztus 19-én és 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó eseményen.

Két olyan zenekart is eltávolítottak egy állami ünnepség programjából, amely szerepel a fideszes EP-képviselő, Deutsch Tamás listáján – írja a Telex. E szerint a Szent István-napi eseménysorozathoz kapcsolódó Road Movie Live nevű állami rendezvény MTI által a héten kiküldött fellépőlistájáról hiányzik a Margaret Island, a ByeAlex és a Slepp, holott a Magyar Nemzet július végén kiadott cikkében Szente Vajkot, az esemény nagykövetét idézve arról írt, hogy ott lesznek a Műegyetem rakparton a kétnapos, augusztus 19–20-i eseményen. Sőt, a Margaret Island a Programturizmus oldalán is szerepel előadóként. A portál kérdésére a Margaret Island és ByeAlex menedzsmentje, illetve a két produkció kiadója, a Gold Record is megerősítette, hogy indoklás nélkül mondták le ezt a két koncertet.

– Minden fesztivál vagy rendezvény dönthet úgy, hogy változtat a programján az előzetesen meghirdetett programhoz képest, de a két lemondott előadó az elmúlt időszakban ha nem is közvetlenül, de közvetett módon azért fogalmazott meg olyan véleményt, amiért inkább nem szerepeltetik őket állami rendezvényen – írták. Az ügy előzménye lehet, legalábbis a jelek erre utalnak, Deutsch Tamás szerdai listázása. Posztjában ugyanis felsorolta az előadókat, akik szerinte „35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy Mocskos Fidesz”.

Deutsch Tamás listája igencsak sötét időket idéz: „ A könnyűzenei popzenei, beat-pop-rock zenei) világ előadóinak jól ismert része (Koncz Zsuzsa, Bródy János, Dés László, Zorán, Pa-dö-dő, Hernádi Judit, Gerendás Péter, Geszti Péter, Oláh Ibolya, Hrutka Róbert, Hajós András, Quimby, Lovasi András, Péterfy Bori, 30Y, Punnany Massif, Halott Pénz, Irie Maffia, Majka, ByeAlex, Margaret Island, Fran Palermo, Carson Coma, Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, Pogány Induló, tovább is van, mondjam még”. Ezután a politikus még hozzáfűzte, hogy szerinte ez idő alatt a nemzeti oldal 9 parlamenti választásból 6-ot megnyert, és ezt az előadóknak is köszöni.

A Telex szerint is árulkodó, hogy mindkét zenekar ott van Deutsch Tamás szerdai X-bejegyzésében, ahol olyan előadókat sorolt fel, akik szerinte teljes karrierjük alatt azt üzenték: „Mocskos Fidesz”. Az idén épp búcsúturnéját tartó Margaret Island nagy bűne a kormány szemében az lehet, hogy Tusványoson szivárványzászlót lengetett Lábas Viki, a zenekar énekesnője, és a koncerten a mocskos Fidesz rigmusra utalva macskás fadíszek mentek a zenekar mögötti vetítésen. A ByeAlex és a Slepp legutóbbi dala, Az én országom erősen közérzeti lett, amiben szerepel egy olyan mondat: „Ha becsukom a szemem, loptok”. Egy másik szövegük pedig így szól: „Ki tehet a bánatról, ami itt van? / Mindig a milliárdos tanítja a szegénynek a hittant”.

„Minden évben szem előtt tartjuk az államalapítás ünnepén a műsorok politikamentességét, amely minimumelvárásként fogalmazódik meg minden fellépővel szemben, melyet a fellépők a szerződésükben vállalnak is” – írta a lap kérdéseire az állami ünnepség mögött álló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség.