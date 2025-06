Koncz Zsuzsa dalban üzente meg, mi nincs rendben Magyarországon - Videó!

Bródy János után Koncz Zsuzsát is megihlették az ország történései, új dalában a tanártüntetésektől kezdve a netadós megmozdulásokon át a Népszabadság-ügyig felidézi, mik azok, amik lehetnének máshogy is. Závodi Gábor zenéje és szövege többször is próbálja felnyitni a hallgatók szemét és fülét, miközben az utóbbi évek legnagyobb demonstrációinak képsorait látjuk a videoklipben. A dal üzenete mégis az: hiába a "lila köd", van remény.