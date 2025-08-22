Toroczkai László szerint nem Schadl György volt a végrehajtói maffia feje, hanem egy kormánytag

Toroczkai László állítása szerint nem Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) bíróság előtt álló volt elnöke volt a végrehajtói maffia feje. A Mi Hazánk elnöke erről az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt csütörtökön, számol be róla a 24.hu.Toroczkai László várta Magyar Pétert, Dorog visszhangzott egy kicsit
Toroczkai nemrég Magyar Péter fórumán járt, ahol belengette, hogy jövő héten olyan, a végrehajtó maffiával kapcsolatos ügyet érintő bizonyítékot fognak nyilvánosságra hozni, amely „megrendíti a kormányt”. A műsorban most elmondta, hogy a YouTube-csatornáján teszik majd közzé a bizonyítékokat, amelyek elmondása szerint hangfelvételek.
„Nem ők voltak a csúcson. Amit mi meg fogunk mutatni, az egy miniszter, egy kormánytag”
– állította a Mi Hazánk elnöke.
Azt azonban nem árulta el, hogy jelenlegi, vagy volt kormánytagról van-e szó, de megígérte, hogy két héten belül felfedi. Megnevezett azonban egy személyt, aki állítása szerint ezzel a miniszterrel kapcsolatban állt: Bohács Zsoltot, aki korábban ötszörös kenu világbajnok volt, 2010-2014 között pedig a Fidesz színeiben országgyűlési képviselő.
Toroczkai azt mondta, állítását hangfelvétellel tudja igazolni, Bohács ellen pedig feljelentést tett, de ennek az ügynek a részleteit sem fejtette ki. Az érintettségéről annyit mondott, hogy „ugyanúgy adták-vették 20 millió forintokért a végrehajtói helyeket”. A nyomozati anyagban Toroczkai szerint egyáltalán nem szerepelnek azok a szálak, amelyeket feltártak, a forrásait firtató kérdésre pedig azzal válaszolt, hogy végrehajtók segítik a munkájukat.
Mint ismert, Varga Judit volt igazságügyi minisztert az ügyészség korábban meghallgatta a Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel miatt, amelyen arról beszélt: Rogán Antalék belepiszkáltak a Völner-Schadl-ügy vádiratába, kihúztak belőle ezt-azt. Később Varga Judit azt állította, hogy ez egy „irányított beszélgetés volt" és csak azért mondta ezeket Rogánról, hogy szabaduljon a volt férje kérdéseitől. A hangfelvétel miatt indult eljárást később bűncselekmény hiányában megszüntette a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.