Szijjártó Péter szerint újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál

Szijjártó Péter;Barátság kőolajvezeték;

2025-08-22 07:43:00 CEST

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt, értékelése szerint ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen.

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – közölte péntek reggel Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter posztjában azt írta: „Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!”

Korábban arról írtunk, hogy bár a keleti nyersolajellátásunkat biztosító vezeték orosz szakaszát sújtó ukrán támadás miatt a szállítások egy időre leálltak, további szikrákat inkább csak politikusok vetnek; az illetékes Mol nyugodt.