Szijjártó Péter szerint újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál

„Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten – rövid időn belül immár harmadszor – támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt!” – közölte péntek reggel Szijjártó Péter a Facebook-oldalán.
A külgazdasági és külügyminiszter posztjában azt írta: „Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen. Egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba. Nem fog menni! Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük!”Repedezik a Barátság, de szikrákat inkább csak politikusok vetnek
