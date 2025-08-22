Tovább zuhantak a magyarországi beruházások

KSH;visszaesés;beruházások;magyar gazdaság;

2025-08-22 11:10:00 CEST

Repülőrajt helyett immár kilencedik egymást követő negyedévben esik vissza a hazai beruházások teljesítménye. A KSH pénteki közlése szerint 2025 második negyedévben a volumen 8, szezonálisan kiigazítva 8,2 százalékkal csökkent éves szinten, és 1,1 százalékkal lett kevesebb, mint az év első három hónapjában.

A beruházások volumene az idei év második negyedévében a nyers adatok szerint 8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az előző negyedévhez mérten a szezonálisan kiigazított adatok alapján a beruházások összértéke összehasonlító áron 1,1 százalékkal csökkent – közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok szerint 8,2 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva. A KSH egyelőre nem közölt részleteket, csak annyit, hogy a beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte – tette hozzá gyorsjelentésében a hivatal.

Mint arra a Portfolio cikkében felhívja a figyelmet, ez a kilencedik egymást követő negyedév, amikor a beruházási teljesítmény visszaesik, és három éve meredek zuhanásban van. A lap szerint a lejtmenet tempója ugyan valamivel mérsékeltebb, a mai adat így is lesújtó képet fest a gazdasági kilátásokról.

A beruházások visszaesése mögött több ok áll. A feldolgozóipari cégek kapacitásbővítéseinek összeesése az exportpiacaink gyengeségeire vezethető vissza, erre ráerősít az európai járműipar problémája, ami a magyar gazdaság szempontjából jelenleg kedvezőtlen. Ezt egyelőre nem ellensúlyozták azok a zöldmezős nagy fejlesztések, amelyek egyébként kissé csúsznak. A beruházásokat fékezi az uniós források hiánya és a vállalati és lakossági bizalom alacsony szintje is – összegez a portál. A lap számításai szerint még érdemi második féléves élénkülés esetében sem valószínű, hogy az éves átlagos visszaesés 6 százaléknál kisebb lesz.