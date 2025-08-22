Gyorsan vége lehet a rohamnak, miután az Otthon Start Program lehetőségével élni tudók az első egy-két hónapban bevásárolnak

állami támogatás;lakáspiac;lakásvásárlás;Otthon Start Program;

2025-08-22 09:31:00 CEST

Novemberre pedig töredékére eshet a kereslet.

Nem fognak kivárni a szeptemberben induló fix 3 százalékos hitelprogram keretében vásárolni tervezők, hiszen a kínálat korlátozott, ezért aki tud, gyorsan lép majd, hiszen már most pontosan tudja mit akar és mire telik neki. Miután gyorsan nyélbe ütik majd az üzleteket, a roham két-három hónap alatt levonul, majd marad a kimazsolázott kínálat a használt lakások piacán - prognosztizálta a Népszavának az egyik legnagyobb hazai ingatlanközvetítő hálózat, a GDN Ingatlan alapító-ügyvezetője, Gadanecz Zoltán. A szakember szerint novemberre megszelídül a nagy boom, hiszen aki megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, nincs mire várnia, a startpisztoly hamarosan eldördül, a visszaszámlálás elkezdődött.

Bár időkorlát nélkül hirdették meg a kamattámogatást, senki sem gondolja, hogy vég nélkül finanszírozható.

Ráadásul - ugyan elvileg sokan megfelelnek a kritériumoknak - nem fog tudni minden érintett lakást vásárolni, hiszen vagy az önereje, vagy a jövedelme nem elég ahhoz, hogy léphessen.Gyors felívelés és hosszabb leívelés várható a keresletben, a kínálat pedig a használt lakások körében véges, mi több, koncentrált, hiszen országszerte bár az eladó ingatlanok többsége befér az árplafon alá, de Budapesten csak a 41 százaléka.

Az ingatlanpiacot az optimizmus és a hitel hajtja - fogalmazott Gadanecz Zoltán, hozzátéve: most kapnak olcsó hitelt a vevők, és van még optimizmus is a vásárláshoz, vagyis a boom egészen biztosan kialakul. A program bejelentése után lefékezett a piac, a kereslet kilőtt, de nagyot zuhant az eladások száma, hiszen az is a programra vár, aki nem jogosult rá. Vásárlások most is vannak, megjelent egy befektetői réteg, amely épp a program indulására spekulálva vesz ingatlanokat, és bontja kisebb egységekre, hogy piacképes termékkel rukkoljon elő szeptemberre. Másoknak most nem éri meg felújítani eladás előtt, mert a ráfordítással akár ki is csúszhat az ingatlan a 1,5 milliós árhatár alól. Sokan már tavaly ősszel léptek, elköltötték a pénzüket ingatlanra, mielőtt felmentek az árak, akkor, amikor mindenki az állampapíros vevők rohamára várt és áremelkedést jövendölt. Gadanecz Zoltán szerint sokkal többen voltak viszont, akik visszakötötték a pénzüket, vagy állampapírba, vagy különböző befektetési alapokba, mert láthatóan nem történt meg, amit jósoltak, nem ömlött annyi pénz a lakáspiacra, mint amennyit vártak.

Hamarosan kiderül, mennyit tud előcsalogatni az Otthon Start a háztartások megtakarításaiból lakásvásárlásra, illetve a már hetek óta lebegtetett, ugyancsak olcsó hitelre épülő lakásfelújítási program révén lakberendezésre és korszerűsítésre.

Előnyben a nagy fejlesztők Az új lakás átadások száma negatív rekordokat dönt, a gyorsított, nagyszabású építkezésekkel nem titkoltan csak a nagy beruházókat segíti a kormány, kiemelt beruházás 250 lakásosnál nagyobb projekt lehet az OS keretében. Kisebb lakásszámú fejlesztésekbe még kevesebben vághatnak bele most, a jövő évi választások után így is, úgy is újra paraméterezik majd a futó támogatásokat.