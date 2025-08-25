Friedrich Merz megpendítette, hogy német katonákat küldene Ukrajnába, de nem mindenkinek tetszik az ötlet

Németország;Litvánia;Bundeswehr;páncélos dandár;Friedrich Merz;

2025-08-25 12:39:00 CEST

Az ellenzék elutasítja a felvetést, arról nem is beszélve, hogy egyszerűen nincs elég katona.

Belpolitikai vita alakult ki Friedrich Merz német kancellárnak abból a kijelentéséből, amely szerint Németországnak szerepet kell vállalnia az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák szavatolásában. – A Német Szövetségi Köztársaságnak is nagy érdeke fűződik ehhez – fogalmazott a kancellár, miután a hétfőn több európai vezető társaságában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.

Merz most a koalíciós partner szociáldemokratákkal egyeztet a témában. A legnagyobb és legtöbb vitát kiváltó kérdés: küldjenek-e német katonákat Ukrajnába. A kereszténydemokrata Thomas Röwekamp, a Bundestag védelmi bizottságának elnöke, nem tart kizártnak egy ilyen lehetőséget. Kevésbé lelkesek ugyanakkor a koalíciós partner szociáldemokraták. Matthias Miersch, az SPD frakcióvezetője ugyan lehetségesnek tartja a missziót, de feltételeket szab: „Ha bármilyen formában biztonsági garanciákról van szó, akkor elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok is részt vegyen benne.”

Johann Wadepuhl német külügyminiszter a Tablemedia portál podcastjában szintén visszafogottan nyilatkozott. Rámutatott, a német hadsereg már jelen van Litvániában. Az ukrán szerepvállalás valószínűleg túl nagy terhet róna ránk – mondta Wadephul. Röviddel ezután azonban japán látogatása során már nem utasította el egységek küldését.

A Bundeswehr jelenleg egy páncélos dandárt állomásoztat Litvániában, amelyet a német hadsereg történetének egyik legösszetettebb és legambiciózusabb projektjének tartanak kormányzati körökben. 2027-ig 5000 katona állomásozhat a balti országban. A missziót még a SPD, a Zöldek és az FDP alkotta koalíciós kormány határozta el. Boris Pistorius védelmi miniszter szerint Németország ezzel járul hozzá a NATO külső határainak védelméhez.

Az év elején Pistorius nem zárta ki német katonák Ukrajnába küldését – békefenntartó misszió keretében: – Mi vagyunk a NATO legnagyobb európai partnere. Ezért felelősséget kell vállalnunk – hangoztatta. Másrészt rámutatott arra: a Bundeswehrnek akár 60 ezer további katonára van szüksége ahhoz, hogy Németország a NATO keretében teljesíthesse feladatait.

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) és a baloldali populista parlamenten kívüli párt, a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) határozottan ellenzi a német katonák külföldi misszióját. – Elutasítjuk, mert rendkívül nagy a veszélye, hogy Németország valóban háborús konfliktusba keveredik – mondja Tino Chrupalla, az AfD társelnöke. Wagenknecht hasonlóan érvelt. Merztől azt követelte, zárja ki a német katonák Ukrajnába küldésének lehetőségét. – Konfliktus esetén Németország azonnal háborúzó fél lenne, ezt egy kancellár nem engedheti meg. Nem is lehet feltételezni, hogy Oroszország elfogadná a NATO-egységek jelenlétét Ukrajnában – tette hozzá.

Az ellenzéki Zöldek mielőbb szeretnék megvitatni a kérdést a Bundestagban. indítványozták is egy rendkívüli ülés megtartását a külügyi és a védelmi bizottságban. Annalena Baerbock, a Zöldek volt külügyminisztere már 2024 decemberében felvetette a német katonák Ukrajnába küldésének lehetőségét a békefenntartás érdekében.