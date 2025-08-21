Letartóztattak egy ukrán férfit az Északi Áramlat felrobbantása miatt

Németország;robbantás;Ukrajna;letartóztatás;Olaszország;Északi Áramlat;

Német hírszerzési körökben korábban kételyek fogalmazódtak meg, hogy valóban egy ukrán különítmény felelős-e a támadásért, nem pedig az oroszok.

Olaszországban őrizetbe vették az Északi Áramlat felrobbantásának egyik feltételezett koordinátorát – közölte csütörtökön a német szövetségi főügyészi hivatal.

Az ukrán férfit, Szerhij K.-t az olaszországi Rimini tartományban, csütörtökre virradóra fogták el. A szövetségi ügyészség közlése szerint Németországba szállítják, ahol a szövetségi legfelsőbb bíróság vizsgálóbírója elé kerül.

A hatóságok gyanúja szerint a férfi tagja volt annak a csoportnak, amelya Bornholm sziget közelében robbanóanyagot helyezett el az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetéknél. Mint ismert, a két gázvezetéket – amely összesen évi 110 milliárd köbméter földgáz szállítására volt alkalmas – 2022. szeptember 26-án robbantották fel. Közvetlenül Oroszországból szállítottak gázt Németországnak a Balti-tenger alatt Lengyelország és Belarusz elkerülésével. Az Északi Áramlat-1 az oroszországi Viborgot köti össze a németországi Lubminnal, az üzembe helyezés előtt álló Északi Áramlat-2 az oroszországi Uszt-Lugából fut be ugyanoda. A két-két párhuzamos csőrendszer közül három vezeték végzetesen megrongálódott, csak az Északi Áramlat-2 B jelzésű vezetéke úszta meg. Bár Oroszország felajánlotta, hogy ezen újra elindítja a földgázszállításokat, a berlini kabinet elutasította ezt.

A feltételezések alapján a férfi a merénylet egyik kulcsszereplője lehetett. A karlsruhei ügyészség több vádpontban is eljárást indított ellene, köztük csoportban elkövetett robbantás és szabotázs gyanújával. A nyomozás szerint a támadók egy vitorlást használtak, amely Rostockból indult, és amelyet közvetítőkön keresztül, hamis dokumentumokkal béreltek egy német társaságtól.

Noha régóta él a gyanú, hogy a támadást egy ukrán különítmény hajtotta végre, német hírszerzési körökben kételyek is megfogalmazódtak. Gerhard Schindler, a BND egykori vezetője egy Die Weltnek adott interjúban kiemelte: ha egy nyomozás túl egyszerűnek tűnik, az inkább arra utal, hogy szükséges a kritikus hozzáállás. Hozzátette, hogy a jelenlegi információk alapján nem helyes teljes bizonyossággal kizárni az oroszok felelősségét.