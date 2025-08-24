Egymást átölelve ugrott kamion elé két román tinédzser, mert a családjuknak nem tetszett a kapcsolatuk

Románia;tragédia;öngyilkosság;

2025-08-24 19:48:00 CEST

A helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A szüleik elleneuzték a kapcsolatukat , ezért vetette magát egymást ölelve egy teherautó elé két román fiatal az autópályán – írja a Maszol.

A 14 éves lány Giurgiu megyei volt, a 18 éves fiú pedig Buzău megyében élt. A tragédia kedden reggel történt az A1-es autópálya 41-es kilométerénél, Pitești irányába.

A 112-es segélyhívón érkezett bejelentés szerint egy teherautó elütött két gyalogost. A kivezényelt mentősök a helyszínen halottnak nyilvánították őket.

A jármű vezetője a rendőrségnek arról számolt be, hogy a két áldozat egymást átölelve ugrott a jármű elé, ami öngyilkosságra utalhat. A sofőrt megszondáztatták, az eredmény negatív lett. A lány – hívja fel a figyelmet helyszíni riportjában a Digi24 –, nem várt gyereket.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.