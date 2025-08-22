Házkutatást tartott az FBI Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági főtanácsadójánál

FBI;Egyesült Államok;házkutatás;nemzetbiztonsági főtanácsadó;

Az elmúlt hónapokban az amerikai elnök gyakorlatilag hadjáratot indított a politikai riválisai ellen.

Bírósági engedéllyel házkutatást tartott John Bolton otthonában a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egy nemzetbiztonsági ügyben indított eljárás keretében – írja a CNN.

Az amerikai hírtelevízió által megszólaltatott szemtanúk szerint az FBI-ügynökök a veranda előtt beszélgettek valakivel, majd legalább négy-hatan beléptek az épületbe. Néhányan táskákat vittek magukkal, kifelé azonban nem hoztak semmit. A CNN megkérdezte John Boltont, mi ez az egész, a volt nemzetbiztonsági tanácsadó pedig azt mondta, hogy nem tud az ügyről, de tájékozódni fog. Két forrásra hivatkozva a CNNI azt írja, a házkutatást annak az eljárásnak a részeként tartották, amelyben ki akarják deríteni, hogy John Bolton hozott-e nyilvánosságra titkosnak számító nemzetbiztonsági információkat az első Trump-adminisztrációról szóló 2020-as könyvében.

John Bolton utoljára 2019-ben töltött be hivatalos pozíciót, amikor Donald Trump elnök menesztette. A régi-új amerikai elnök később gyakran bírálta korábbi tanácsadóját, legutóbb ebben a hónapban nevezte „kirúgott vesztesnek és ostoba embernek” a nyilvánosság előtt. A második ciklusa kezdetén, 2025. januárban, közvetlenül beiktatása után az elnök megszüntette John Bolton titkosszolgálati védelmét. Már első elnöksége idején börtönnel fenyegette, miután a volt nemzetbiztonsági tanácsadó 2020-ban megjelent könyvében azt állította, hogy Donald Trump nagyrészt tájékozatlan volt a külpolitikában, és elsősorban saját médiamegjelenése érdekelte. A kötetben az is szerepelt, hogy Donald Trump Ukrajna és Kína vezetőit arra kérte, segítsék őt a 2020-as választás megnyerésében. Egyelőre nem ismert, hogy a mostani eljárás összefügg-e ezzel a korábbi vitával, vagy más dokumentumokra vonatkozik.

A könyv olyan részeket is tartalmazott, amelyeket eredetileg a Fehér Ház tisztviselői engedélyeztek a megjelentetésre, ám Donald Trump politikai kinevezettjei később megpróbálták visszavonni a jóváhagyást. Az igazságügyi minisztérium akkor vizsgálatot indított John Bolton ellen, mivel felmerült a gyanú, hogy titkosított adatokat hozott nyilvánosságra. A nyomozást azonban Joe Biden elnöksége idején lezárták.

Az elmúlt hónapokban Donald Trump és környezete lényegében hadjáratot indított azok ellen, akiket politikai ellenfélnek tekintett: a volt tisztviselőktől a Kongresszus tagjain át egészen azokig az ügyészekig, akik eljárást kezdeményeztek ellene, amikor már nem volt hivatalban. A múlt héten az FBI igazgatója, Kash Patel nyilvánosságra hozta, majd a titkosítás alól feloldotta az iroda egykori kongresszusi munkatársával készült belső jegyzeteket, amelyekben az illető 2017-ben Adam Schiff akkori kaliforniai demokrata képviselőt, jelenlegi szenátort azzal vádolta, hogy jogsértően szivárogtatott ki Donald Trumpra és Oroszországra vonatkozó titkosított információkat. Ez a lépés újabb fejezete volt a két politikus régóta tartó konfliktusának.