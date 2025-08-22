Rekordot döntöttek az erdőtüzek az EU-ban, ciprusnyi területet emésztettek fel a lángok idén

Európai Unió;erdőtüzek;

2025-08-22 09:01:00 CEST

Több mint egymillió hektárnyi terület égett le idén az Európai Unióban – a legtöbb a két évtizede vezetett statisztikák kezdete óta.

Az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adatai szerint január óta több mint egymillió hektárnyi terület égett le az Európai Unióban. Ez több, mint Ciprus területe, Belgiumnak pedig nagyjából egyharmadát tenné ki – írja a Politico.

Az erdő- és bozóttüzekről 2006 óta vezetnek statisztikákat az EU-ban, azóta soha nem volt még példa arra, hogy átlépje az évi egymillió hektárt. A legutóbbi legsúlyosabb tűzvész-szezon 2017-ben volt: akkor 988 ezer hektár égett le, miközben idén eddig már összesen 1 millió 16 ezer hektár.

Ennek közel kétharmada augusztus 5. után következett be, addig még csak 380 ezer hektárnál járt a számláló. A tűzesetek túlnyomó többsége az Ibériai-félszigeten történt: Spanyolországban több mint 400 ezer hektár égett le, míg a sokkal kisebb Portugáliában a lángok több mint 270 ezer hektárt – az ország teljes területének 3 százalékát – emésztettek fel. A spanyol kormány szerint az országban 1994 óta nem látott tűzvészhullám pusztít.

Mindkét országban az elmúlt hetekben kánikula volt, amely kiszárította az erdőket. A tudósok szerint azonban a spanyolországi és portugáliai katasztrofális tűzvészek fő oka az elhagyott területeken található túlzott mennyiségű gyúlékony növényzet és a hatóságok megelőző intézkedéseinek elmulasztása volt. A brüsszeli lap szerint a Spanyolország környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó különleges ügyésze a héten vizsgálatot is indított a tűzmegelőzési tervek hiányáról.