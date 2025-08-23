zaklatás; NER;Sulyok Tamás;Renner Erika;Magyar Péter;Podcast;Tisza Párt;

2025-08-23 05:45:00 CEST

Sulyok Tamás gyávasága a NER csődje

Mindkét nagy párt teljesíthetetlen ígéretekkel házal, amíg azonban Magyar Péternek víziója van a magyarságról, addig a Fidesz csak a NER-oligarcháknak adna újabb százmilliárdos építőipari megrendeléseket - derül ki a Tisza és a Fidesz jövőstratégiájának összevetéséből. Podcast.