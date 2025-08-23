Sulyok Tamás gyávasága a NER csődje

Mindkét nagy párt teljesíthetetlen ígéretekkel házal, amíg azonban Magyar Péternek víziója van a magyarságról, addig a Fidesz csak a NER-oligarcháknak adna újabb százmilliárdos építőipari megrendeléseket - derül ki a Tisza és a Fidesz jövőstratégiájának összevetéséből. Podcast.
A Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, Papp Zsolt gazdasági és Muhari Judit belpolitikai újságíró, valamint Batka Zoltán műsorvezető arról is beszélgetett, hogy egyre másra kiütközik a NER belső bomlása. Sulyok Tamás köztársasági elnök kapitális baklövése immáron a sokadik Fidesz számára kínos ügy, amelyet az államfői posztra nyilvánvalóan alkalmatlan Fidesz-káder hozott a kormánypártnak. Az pedig a NER áldozatok iránti érzéketlenségének lecsapódása, hogy az ügyészség és a rendőrség gyakorlatilag kiszolgáltatta Renner Erikát a bomlott agyú, ám annál elszántabb zaklatónak. A Perintfalvi Rita elleni támadással a NER azt is jelezte: a rendszerrel szemben álló nőkkel szemben minden megengedett.
A Tisza Szigetek korábbi koordinátora a Népszava Törésvonal című műsorában azt mondta, ő valódi rendszerváltást akar, ezért is szervezett új pártot. A Fideszből és a Tiszából kiábrándultakat, valamint a bizonytalanokat akarja megszólítani, akik azért maradnak távol a választásoktól, mert úgy érzik, a pártok inkább valaki ellen, és nem valamiért politizálnak.