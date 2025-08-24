A zöldellő tetőkön is túl: fenntarthatóság az építészetben

zöldpolitika;építészet;

2025-08-24 21:06:00 CEST

A zöldépítészet hallatán sokan a zöldtetőkre és a zöldfalakra asszociálnak, kevesen tudják azonban, hogy ez az építészeti ágazat nem csupán az épületek zöldítését jelenti, hanem tudatos épület- és várostervezést is. Hazai viszonylatban is terjed a zöldépítészet, ám nem úgy és nem olyan mértékben, amit a klímaváltozás és a következményei indokolnának. Ha megkérdeznénk egy laikust, jó eséllyel alig tudna mondani olyan épületet Magyarországon, amely mintául szolgálhatna.

Egyre többek számára nyilvánvaló, hogy a világunk fenntarthatósági rendszerei radikális változások előtt állnak. Egymásnak feszülő (érdek)ellentétek sokasága között kell döntenünk, hogy továbbra is a rövid távú kényelmünket és jólétünket szolgáló beruházások, vagy az adaptív, fenntartható megoldások mellett kötelezzük el magunkat. Jogosan kételkedhetünk a sikerben, hiszen a trendek nem ebbe az irányba mutatnak: a nem megújuló energiaforrások felhasználásának a mértéke évről évre rekordokat döntöget, és továbbra is emelkedik az emberi civilizáció vívmányainak mennyisége, amelyek fenntarthatatlanok.

Tudatos tervezés

A zöldépítészet a lehető legkisebb környezeti terhelésre törekszik, amit elsősorban az energiafelhasználás hatékonyságának javításával próbál elérni. Fontos szempont a lakók kényelme és az épület tájképbe illeszkedése is.

Alföldi György, a BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszékének tanára és a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke szerint még kérdéses, hogy a kívánt komfortérzetet milyen módon tudjuk elérni úgy, hogy energiahatékonyabbá tegyük épületeinket.

Batáry Péter, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Lendület Táj és Természetvédelmi Ökológiai Kutatócsoport vezetője, az MTA doktora úgy látja: a zöldépítészeti megoldások között meghatározó szerepet kapnak a természetalapúak is, amelyek az ökoszisztémák védelmét, helyreállítását és a fenntartható gazdálkodást szolgálják. Ezek sikere több tényezőtől is függ. – Alkalmazásukkal mérsékelhetjük a klímaváltozás hatásait, ahogy a szélsőséges időjárási események és természeti csapások miatti károkat is. Eközben növelhetjük a víz- és élelmiszer-biztonságot, az egészséges és élhető városi környezet fenntartása mellett.

Az építőipar az egyik legjelentősebb környezetszennyező tevékenység, így az általa okozott káros hatások mérséklése kulcsfontosságú lenne. Az épületek üzemeltetése és energiafogyasztása a föld teljes CO₂-kibocsátásának mintegy 40 százalékáért felelős. Emellett az iparág az egyik legnagyobb hulladéktermelő: az építési-bontási anyagok a teljes hulladékmennyiség 46 százalékát teszik ki. Az évente előállított mintegy négymilliárd tonna cement CO₂-kibocsátása az emberi eredetű összterhelés 7-8 százalékára rúg. Még egy átlagos száz négyzetméteres családi ház felépítéséhez is 150-200 tonna nyersanyagra van szükség.

A helykihasználtság napjaink egyik legégetőbb nagyvárosi problémája, erre kínálnak megoldást az előregyártott házgyári építőelemek. A panelházakat ugyanakkor sok kritika is éri: kicsik, penészesek, a szomszédokkal is „csak a baj van”, gondolják a legtöbben. Abba már kevesen gondolnak bele, hogy a fenntarthatóságuk miatt ezek az épületelemek akár előtérbe is kerülhetnek a későbbiekben. Meg lehetne őket építeni úgy is, hogy a legyártásuk után megépített épületeket a használatuk után lebontjuk, és felhúzzuk azokat máshol. – A helykihasználtságot a tudatos épülettervezésen kívül az előre megfontolt várostervezéssel is segíteni lehetne. Erre példa lehet Koppenhága esete is, ahol a metróhálózat bővítését a város külső, kevésbé beépített részei felé oldották meg – tudtuk meg Alföldi Györgytől.

Fővárosi szélcsatornák

Ahogy a legtöbb nagyváros, úgy Budapest esetében is egyre nagyobb problémát okoz a városi hőszigethatásnak nevezett jelenség: az épített környezet hőelnyelő képessége jóval nagyobb, ahogy a városok üvegházhatásúgáz-koncentrációja is. A Semmelweis Egyetem jelentése alapján 2024-ben a nyári hőhullámok jelentős többlethalálozást okoztak: múlt év júliusában a teljes lakosság körében 16 százalékkal, az idősek körében 22 százalékkal nőtt az esetszám.

A probléma csökkentése érdekében a város és annak épületeinek megtervezésekor mindenképpen meg kell hagyni azokat a szélcsatornákat, amelyeken keresztül megtisztulhat a város levegője. Ezeket viszont egy-egy utcai fasor is akadályozhatja akár.

– Budapest városszerkezetének van egy igen tömör magja. Ez a belső munkahelyövet és lakóövet fedi le. A külső munkahely- és lakóövben viszont vannak olyan átmeneti zónák – akár rozsdaövezetek is –, amelyek helyenként üresek. Keleti irányban a pesti alföldön elterülő városrészek következnek, amelyek igencsak ritkák. A főváros sokrétű szerkezete megnehezíti a terület zöldépítészeti átalakítását – tette hozzá Alföldi György.

Budapesten is akadnak olyan épületek, amelyek követendő példaként szolgálhatnak. Egyebek között ilyen a napjainkban közösségi térként funkcionáló Millenáris Park. Az egykori Ganz Villamossági Gyárat barnamezős beruházásban alakították át, nagy zöldfelületeket hoztak létre, csökkentve a városi hőszigethatást, és az épületeket korszerű szigeteléssel látták el. A lakóövezeti telepek közül a Wekerle-telep kezdett zöld szemléletű projektbe, amely a közösségi terek zöldítésétől a személetformáláson át a kosárközösségig igyekszik átállni a változás útjára.Jó példákat idegenben is találni.

New Yorkban a The High Line 2,3 kilométeres magasvasút-sínpályaként működött, amit bontás helyett zöldparkká és sétánnyá alakítottak 2009-ben. A régi vasutat megőrizték, így minimális bontási hulladék anyag keletkezett. Esővízgyűjtő rendszerének köszönhetően öntözése fenntartható, őshonos növényfajok ültetésével éltetik a biodiverzitást, és gyalogossétány támogatja a zöld infrastruktúrát.

Fűnyírás mint építészet

A főváros vízfelhasználását illetően a Dunában is sok potenciál rejlik – parti szűrésű vizének Budapest ivóvízhálózata már így is sokat köszönhet. Vizét azonban nem kellene öntözéssel is fogyasztani. A hatékony vízgazdálkodásba nemcsak az esővízgyűjtés, nagyszabású csatornarendszer-átalakítás, illetve esőkertek, hanem az útburkolatok vízáteresztővé alakítása is beletartozik – tudtuk meg a BME egyetemi tanárától. Alföldi György aktívan közreműködik az egyetem épületének fenntarthatóbbá tételében is. Az egyetemi campus udvarának átépítését tervezik környezetbarát technológiák alkalmazásával, vízáteresztő burkolatokkal, esőkertekkel és esővíz-hasznosítással.

– A fűnyírás is kulcskérdés: nem is gondolunk bele, hogy ezáltal mennyi pluszvizet veszít a föld, hiszen nincs, ami takarja – jegyezte meg Batáry Péter. – Arról nem is beszélve, hogy élőlények sokaságának, rovaroknak, madaraknak adnánk táplálkozó- és búvóhelyet. A természetalapú megoldások, a biológiai sokféleség megőrzését elősegítő döntések szorosan kapcsolódnak a zöldépítészethez.

Bár a magyar szabályozások szigorodtak, sokan csak minimálisan igyekeznek ezeket betartani, ami messze elmarad a nemzetközi élvonaltól. A megújuló energiaforrások aránya továbbra is korlátozott, gyakran nem is szerepel a tervezésben. A digitalizáció és az okosépület-megoldások (szenzorok, energiamenedzsment-rendszerek, dinamikus árnyékolás) szintén lassabban terjednek, meg sem közelítik a nyugat-európai szintet.

– Három dolgot emelnék ki a zöld­építészetről. Az egyik az, hogy technikailag mindent tudunk, ami ahhoz kell, hogy a klímaátállásunk sikeres legyen. Nem azért nem csináljuk, mert nem tudjuk, hanem azért, mert nincsenek meg a szervezeti kereteink. A társadalom még nem képes ezt a dolgot befogadni.

Ebből az következik, hogy minden tevékenység fontos, ahol együttműködésekről van szó, ahol a különféle társadalmi entitások az egyéntől az országig közös ügyek mellett állnak ki és cselekednek. A harmadik pedig az, hogy minden lépés számít, a legkisebb is. Lehet vitatkozni azon, hogy melyik hőszigetelő anyag a hatékonyabb, melyiknek az előállításához kell több energia, de az lenne a lényeg, hogy ne találjunk magunknak kifogásokat – összegzett Alföldi György.

VályogfenntartásMég mindig sokakban van fenntartás a vályogházakkal szemben. Számos tévhit erősíti ezt: egészségtelenek, elavultak, a falai vizesednek, beáznak, és még sorolhatnánk. Ha azonban megfelelő alapozást és szigetelést kapnak, akár 100–200 évig is állhatnak, vastag falak és szigetelés kialakításával pedig a hőtároló képességük is jó, ami nyáron hűvösen, télen melegen tartja a házat. Ezeknek az épületek az engedélyezése viszont elég körülményes. A hagyományos építkezés módszerei, eszközei ezért sem különösebben keresettek napjaink építőiparában.

Semmi sem örök életűA zöldépítészeten belül is vita tárgyát képezi, hogy milyen távolról, milyen hosszú előállítási láncból szerezzük be az építőanyagokat. Ez a kérdés szorosan kapcsolódik az épületek életciklusának megtervezéséhez. A hulladékhasznosítás szempontjából lényeges lenne a régi épületek lebontása helyett azok újratervezése és hasznosítása. Alföldi György szerint alaposan át kellene gondolnunk, mikor, mit és hova építünk, illetve bontunk, hogy lehetőleg minden, már megépített elemnek találjuk meg a helyét az új környezetben, így őrizzük meg a beléjük fektetett energiát. A későbbi generációkra nézve óriási felelősségünk van ebben.