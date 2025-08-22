Orbán Balázs szerint már a győztes választási tervet írják az Adrián a miniszterelnökkel

Orbán Viktor;utazás;Adria;Orbán Balázs;Magyar Péter;

2025-08-22 18:49:00 CEST

Magyar Péter tévedett, úgy tűnik, Orbán Viktor nem honvédségi repülőgéppel, hanem a Schmidt Mária lánya tulajdonában lévő magánrepülőgéppel utazott el.

Gúnyos hangvételű bejegyzést tett közzé Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, miután a Tisza Párt elnöke fényképeket jelentetett meg arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elutazott Horvátországba, az Adrián jachtozik Orbán Balázs és a közösségi médiáját felügyelő Kaminsky Fanni társaságában.

Magyar Péter később újabb posztban állította, hogy hajójuk mellett Szíjj László luxusjachtja, a Lady Mrd állt.

„Hoppá, ez egy vízi zebra! Újabb ordas kamu” – írta Orbán Balázs, majd hozzátette: örömmel jelentheti, hogy „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv” megírása jól halad.

Bár Magyar Péter először azt írta, Orbán Viktor honvédségi repülőgépre szállt az Adriáig tartó út kedvéért, úgy tűnik, ez nem igaz, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legalábbis arról posztolt, hogy a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a miniszterelnök a pénteken nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt – beleértve a repülőgépet. Kocsis Máté szerint Magyar Péter képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az iránta való érdeklődés, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet. Ebben pedig a „liberális propaganda” hű partnere – tette hozzá, megjegyezve: „uszítása és hazugsága” a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz „jachtozásról”, „luxusételekről”, miegyebekről. Nyilván semmi nem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell – fűzte hozzá Kocsis Máté, amire válaszul Magyar Péter javított is, azt állítva, Orbán Viktor még csütörtök délután szállt fel arra a repülőgépre, amely Ungár Anna cégének tulajdonában van. Ungár Anna a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Schmidt Mária lánya az LMP-s Ungár Péter testvére.