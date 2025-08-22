Orbán Balázs szerint már a győztes választási tervet írják az Adrián a miniszterelnökkel

Gúnyos hangvételű bejegyzést tett közzé Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, miután a Tisza Párt elnöke fényképeket jelentetett meg arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elutazott Horvátországba, az Adrián jachtozik Orbán Balázs és a közösségi médiáját felügyelő Kaminsky Fanni társaságában.
Magyar Péter később újabb posztban állította, hogy hajójuk mellett Szíjj László luxusjachtja, a Lady Mrd állt.Magyar Péter: Orbán Viktor hajója mellé Szíjj László luxusjacthja állt be Horvátországban
„Hoppá, ez egy vízi zebra! Újabb ordas kamu” – írta Orbán Balázs, majd hozzátette: örömmel jelentheti, hogy „a választások megnyeréséhez szükséges győzelmi terv” megírása jól halad.Orbán Viktor: Nincs kastélyom, nem is úgy élek
Bár Magyar Péter először azt írta, Orbán Viktor honvédségi repülőgépre szállt az Adriáig tartó út kedvéért, úgy tűnik, ez nem igaz, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legalábbis arról posztolt, hogy a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a miniszterelnök a pénteken nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt – beleértve a repülőgépet. Kocsis Máté szerint Magyar Péter képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az iránta való érdeklődés, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet. Ebben pedig a „liberális propaganda” hű partnere – tette hozzá, megjegyezve: „uszítása és hazugsága” a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz „jachtozásról”, „luxusételekről”, miegyebekről. Nyilván semmi nem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell – fűzte hozzá Kocsis Máté, amire válaszul Magyar Péter javított is, azt állítva, Orbán Viktor még csütörtök délután szállt fel arra a repülőgépre, amely Ungár Anna cégének tulajdonában van. Ungár Anna a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Schmidt Mária lánya az LMP-s Ungár Péter testvére.