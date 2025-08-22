Orbán Viktor már az Adrián jachtozik, Magyar Péter posztolt róla

Orbán Viktor;jacht;Habony Árpád;luxusjacht;Kaminski Fanny;Orbán Balázs;Magyar Péter;

2025-08-22 13:02:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint a hajóútra honvédségi géppel ment a miniszterelnök, és vele tartott a politikai igazgatója, Orbán Balázs, valamint Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni is.

„Háborús veszélyhelyzetben honvédségi géppel érkezve megkezdte a jachtozást a felcsúti hajóskapitány” – írta Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke fotókat is megosztott Orbán Viktorról, amelyek állítása szerint az Adrián készültek.

„Miközben 3 millió honfitársunk a létminimum alatt tengődik, miközben több százezer gyermeknek nem jut egészséges élelmiszer, aközben a hatvanpusztai uradalmi birtok ura a kéthetes indiai luxusutazás után most épp a festői adriai szigeteket járja körbe”

– állította Magyar Péter.

Az nem világos, hogy a képek pontosan hol és mikor készültek, de pártelnök posztja szerint a csütörtökön még kormányülést tartó miniszterelnököt elkísérte a hajóútra a politikai igazgatója, Orbán Balázs, valamint Habony Árpád volt felesége, az Orbán Viktor közösségi médiáját felügyelő Kaminsky Fanni is. „Háborús veszélyhelyzet és kormányzás a la Orbán. Ugyan tegnap magyarokat rakétáztak Munkácson, de a leköszönő magyar miniszterelnök ma már jachtozik és az osztrigát francia pezsgővel öblíti le. Képmutatás, hazugság. A nem működő ország luxus maffiafőnöke” – írta bejegyzésében Magyar Péter.

Bár Magyar Péter először azt írta, Orbán Viktor honvédségi repülőgépre szállt az Adriáig tartó út kedvéért, úgy tűnik, ez nem igaz, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője legalábbis arról posztolt, hogy a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a miniszterelnök a pénteken nem vett igénybe semmilyen honvédségi eszközt – beleértve a repülőgépet. Kocsis Máté szerint Magyar Péter képtelen feldolgozni, hogy látványosan csökken az iránta való érdeklődés, ezért ócska személyeskedéssel és hergeléssel próbálja magára irányítani a figyelmet. Ebben pedig a „liberális propaganda” hű partnere – tette hozzá, megjegyezve: „uszítása és hazugsága” a miniszterelnök horvátországi nyaralásáról szól, és hamis állításokat tartalmaz „jachtozásról”, „luxusételekről”, miegyebekről. Nyilván semmi nem úgy van, ahogy leírja, de a szektának pont ennyi kell – fűzte hozzá Kocsis Máté, amire válaszul Magyar Péter javított is, azt állítva, Orbán Viktor még csütörtök délután szállt fel arra a repülőgépre, amely Ungár Anna cégének tulajdonában van. Ungár Anna a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Schmidt Mária lánya az LMP-s Ungár Péter testvére.