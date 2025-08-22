Magyar Péter: Orbán Viktor hajója mellé Szíjj László luxusjacthja állt be Horvátországban

Orbán Viktor;Horvátország;luxusjacht;Szíjj László;luxizás;

2025-08-22 16:40:00 CEST

Ugyanaz, amelynek a fedélzetén pár éve lefotózták Szijjártó Pétert.

Szíjj László Lady Mrd nevű luxusjachtja mellett fotózták le Orbán Viktort péntek reggel – derül ki a Tisza Párt elnökének Facebook-bejegyzéséből.

Magyar Péter állítása szerint a képek Brač szigetén készültek. Bejegyzésében azt is felvetette, hogy a nyílt vízen talán átszálltak arra a hajóra, amelyen korábban Szijjártó Pétert is lefényképezték. Posztjához egy hajókövető oldalról készített képernyőképet is csatolt, amelyen a Lady Mrd Brač mellett halad el.

A politikus egy másik pénteki posztjában arról írt, hogy a miniszterelnök a hajóútra honvédségi repülőgéppel érkezett, és elkísérte őt politikai igazgatója, Orbán Balázs, valamint Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni is.

A külgazdasági és külügyminiszterre való utalás előzménye, hogy 2020 augusztusában Szijjártó Pétert családjával együtt a Lady Mrd fedélzetén fényképezték le, miközben a Facebookon olyan bejegyzést tett közzé, amely azt a látszatot keltette, mint ha épp a munkahelyén tartózkodna.

A jacht útvonaladatai szerint a Lady Mrd augusztus 8–11. között Šibenikben tartózkodott, majd 12-én Split öblébe érkezett, ahol rövid ideig vesztegelt. Ekkor került a fedélzetre Szijjártó Péter egy osztrák lajstromú magánrepülőgéppel (OE-LEM), amelyet korábban Orbán Viktor is használt. A Külgazdasági és Külügyminisztérium nem közölt információt arról, hogy ki finanszírozta az utat. A miniszter a nyaralást magánéletének részének tekintette, és hangsúlyozta, hogy szerinte a jogszabályokat betartotta.