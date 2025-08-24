Heti abszurd: Nem kéne végre elp...kálni, Sólyom úr?

Heti abszurd;

Magyarország az a hely, ahol jószerével csak Európa legnagyobb tűzijátékát (Kovács Operatív Zoltán) lehet emelt fővel nézni (máshogyan bajosan menne), szinte minden más esetben a szégyenkezés és a szemlesütés a megérdemelt osztályrész. Kormányzati jeleseinknek azonban még ezt az államalapításilag és össz­magyarságilag jelentős eseményt is sikerült egy furcsa falunap hajnali fejleményévé silányítani, amikor a polgármester beleböfögi a mikrofonba, hogy a riválisa lóval hál, már amikor nem kecskével.

A magyar kormány 3,6 milliárd magyar forintunkat költötte egy olyan tűzijátékra (Orbán szerint nemzeti pride-ra: de beakadt ez a kínos nyári fiaskó, kormány-főelvtárs!), amelyben Péter, az áruló is szerepet kapott, a dölyfös és a felfuvalkodott, akinek a tanácsait idegenek súgták, és aki az országot nyugati birodalom hűbéresévé tette. Nem tartozom azok közé, akik szerint O. V. parancsára történik minden alpári hatalmi suttyóság az országban (ennyi ideje azért még neki sincsen), de azok közé igen, akik szerint hitvány hatalom hitvány cselekedeteket generál.

Itt van példának okáért Ugron Zsolna, aki a huszadikai magosművészet szövegkönyvét volt szíves az udvarnak leszállítani.

Ugron szerző biztosan jól szórakozott a vonatkozó közpénzmennyiség szekreterbe rámolása után, amikor a „Péter, az áruló” szakaszhoz érkezett, tán még rég nem érzett különös bizsergés is elfogta a Főméltóságú dicsőségére. A legszebb azonban mégis a másnap volt, amikor a Blikk megkérdezte az áthallásról. A betoji csinovnyik erre azt mondta: nem nyilatkozhat a produkcióról. Elpakol egy rakat közmegbízást, és hallgat. Százszor követem meg egymás után, ha nem dolgozott a fejében a kisördög, hogy most de jól odapakolhat Magyar Péter alá!

Nem is lenne ezzel a világon semmi gond. Pakoljon, ami belefér! A blogján például. A könyvében esetleg. A titkos naplójában hovatovább. A Még Titkosabb Digitális Polgári Körében, vagy a Legeslegtitkosabb Harcosok Klubjában, tudom is én.

De ne az én pénzemen lesz szíves belemászni a kormányfő alfelébe, ha kérhetném. Kocsis frakcióvezetőt persze ekkor is a szolgálati debilkerékpáron találta az alkothatnék, tehát azt írta a közösségi oldalán, hogy szerinte érdekes, hogy az Orseolo Péter-féle nemzetárulásról a liberális sajtónak Magyar Péter jut eszébe. Tréfarépa reggelire megint.

(Nyilván semmi foganatja nem lesz, de azért e helyt is elmondjuk – Ceterum censeo Carthaginem esse delendam –, hogy a gyalázatos elárulása mindig is nemes cselekedet volt. A jövő héten is nemes cselekedet lesz, és az azutáni hetekben is nemes cselekedet lesz. Így megy ez.)

Az ún. közjogi méltóság (vö. Orbán, Kövér és a többi) fogalmának ismét Sulyok Tamással sikerült megtalálni a mélypontját az állam­alapítási évforduló utáni reggelen. Miután az agresszor Putyin a béketárgyalás emlékével a pisztolytáskájában igen elfoglalt háborús bűnösként bombákat dobott Munkácsra, az ún. köztársaság ún. elnöke mélységes együttérzésének adott hangot a Facebookon. Először az orosz rakétatámadás miatt sajnálkozott, aztán törölte az oroszt. Rakétatámadás. Mintha ismeretlenek bombázták volna a kárpátaljai magyarokat (update: amerikai üzemet lőttek, de ez aligha volt boldogság a városban). Ez Orbán Viktor szuverenitásának az ára. Ez a magyar konnektivitás ára. Ez a gazdasági semlegesség ára. Az aljasság és a gerinctelenség. Lebombázzák a honfitársaid földjét, és te nem nevezheted nevén a gyalázatost. Hajlongasz az olcsó gáz reményében. Miféle szakadék nyomorultak képesek ilyen politikára? (A Hírcsárda meg is bosszulta ezt a világraszóló semmirekellést, miszerint: „A Munkácsot ért támadás után Szijjártó Péter berendelt négy kiló vazelint a Temuról,” és hogy: Sulyok Tamás lesz a Toi Toi márkanagykövete. De továbbiakra is bukkantunk az internet könyörtelen bugyraiban: „A magyar kormány 1000 fehér zászlót küld magyar testvéreinknek.” Sulyoknak is jutott a jóból: „Unokáimmal ma megnéztük a Lánkirály című filmet. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani gyűlölködés helyett.”)

Egyszer még biztosan jő oly idő, amikor a helyből hülyéket kiveti magából a társadalom, aztán beköltözhetnek egy olyan településre, ahol tárt karokkal várják a helyből hülyéket, és ezt bele is írják az önazonosságukról szóló rendeletükbe, hogy teszem azt a barna bőrért vagy a nyolc általános iskolai végzettségért levonás jár, de a heveny kormánypárti homofóbia vagy a diplomás fradistaság pluszpontot ér, ingyentelek, ingyenközmunkás, ingyenminden.

Kubatov Gábort Helybőlhülyefalván a tizedik másodpercben választanák polgármesterré, a huszadikban meg felavatnák a zöld sasszobrot a főtéren, ami aranytojást költ, meg a pénzünket.

Nevezett Fidesz-alvezér Brüsszel és Ukrajna ellen kelt ki a közösségi médiában: „akár 8 év börtön jár, ha nem állsz be az LMBTQ-lobbi mögé. Vajon ezt már az uniós csatlakozásért cserében teszik?” És mi van a háttérben valójában? Egy törvénytervezet, amely kiadós börtönbüntetéssel sújtaná a szexuális irányultság vagy a nemi identitás intoleranciájából fakadó bűncselekményeket és az erőszakra való nyilvános buzdítást. Vagyis a kretén homofóbokat, akik erőnek erejével gyógyítanák a másságot. Ez fáj a Fradi-főnöknek. Szerinte LMBTQ-lobbi, ha a gyűlölködést, hőbörgést, erőszaktevést alaposan megbüntetnék. Furcsán vannak huzalozva a huzamos ideje fideszesek, az egyszer biztos.

A Fidesz által elindított szelíd honfoglalás és békeharcos klubdélután jegyében jutott az erőszakból Perintfalvi Rita teológus egyetemi tanárnak is. A rendszer áldozatokat és elesetteket védelmező állhatatos ellenségét a korábbi verbális bántalmazások után fiatalkori (durva) felnőttfilmes összefüggésbe hozták (Kurucinfó, mi más), ami után egy „rajongója” egy üveg nutellával várta a Klubrádió előtt. Az ilyen fizikai találkozások kevésbé örömteliek a kiszámíthatatlanságuk miatt, és nem sok jót jelentenek, ezért a teológus inkább kezdeményezett, és a provokátorhoz vágta az üveget.

Az erőszak Hatvanpusztán a gyakorlatban is a tetőfokára hágott a héten. Az Orbán-uradalmat védő testőrség autókkal eredt Hadházy Ákos nyomába, megpróbálta leszorítani a képviselő édesapjának autóját (a sajátjának három kerekét kiszúrták nemrégiben), majd a testőr húzta a rövidebbet, és felborult. Rendőr, mentő, minden volt.

Ahogy volt rendőr azon a földúton is, amelyet elkordonoztak a kíváncsi szemek elől: állítólag onnan volt a legszebb belátás a Hatvanpusztai Mezőgazdasági Kombinát (esetleg termelőszövetkezet?) területére.

Hadházy kiderítette: hogy a földút A. Dom Duarte Pio de Bragança, a Bragança-ház fejének, Braganza portugál hercegének, B. a kecskeméti MÍG–29 Alkatrészgyűjtő Egyesület, C. Mészáros Lőrinc 3 éves unokájának a nevén van. A dekódolt megfejtéseket 2026. április 12-én várjuk.