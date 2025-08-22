Orbán Viktor a horvát államfővel találkozott az Adrián

Orbán Viktor;Horvátország;Zoran Milanovic;

2025-08-22 21:19:00 CEST

Miközben gőzerővel írja a győztes választási tervet.

Brač szigetén találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Zoran Milanović horvát köztársasági elnök – derül ki a horvátországi Index beszámolójából.

Zoran Milanović hivatala nem adott hírt a találkozóról, csak később, az Index érdeklődésére közölte, a politikusnak elnökként feladata, hogy tárgyaljon más államok legmagasabb rangú vezetőivel, még akkor is, ha nincsenek végrehajtói hatáskörei. „Horvátország és Magyarország baráti szomszéd ország, a két ország politikai kapcsolatai bizonyos nyitott ügyek ellenére is folyamatosan fennmaradnak és fejlődnek. Milanović és Orbán a mostani találkozón véleményt cseréltek a jelenlegi globális kérdésekről” – hangzik az erről szóló közlemény. A két vezetőt 2022-ben is lefényképezték egy informális találkozón a Pakleni-szigeteken.

Magyarországon közben belpolitikai vita alakult ki a miniszterelnök horvátországi útja miatt. A Tisza Párt elnöke fotókat tett közzé Orbán Viktorról, amint egy vitorláson áll, amely mellé befutott a Szíjj Lászlóhoz köthető Lady Mrd nevű jacht. Magyar Péter arról is írt, hogy pénteken Brač szigetére érkezett Budapestről egy luxus magánrepülőgép, amely Schmidt Mária lányának, Ungár Annának a tulajdonában van. A kormánypárti reakciók között Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője „liberális propagandáról” írt, míg a miniszterelnök politikai igazgatója – aki szintén a kormányfővel tartózkodik – azt közölte, hogy a győztes választási tervet készítik.



