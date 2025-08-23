Kezdődik a felújítás, hétfőtől négy hétig zárva lesz a Keleti pályaudvar

MÁV;Keleti pályaudvar;karbantartás;vonatközlekedés;Hegyi Zsolt;

2025-08-23 12:28:00 CEST

A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalon közlekedőket.

Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása, a Keleti-program – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében kiemelte, az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan igényli a szinten tartó és javító beavatkozásokat, ezek hiányában menthetetlenül avul, ami lassújelekhez, növekvő menetidőhöz, több üzemzavarhoz és kiszámíthatatlansághoz vezet.

„Amíg egy karbantartás tart – ahogy a Keletiben is a következő hetekben –, addig elkerülhetetlenek a lezárások, kényelmetlenségek, átszállások és a változó közlekedés”

– írta, és az utasokat arra kérte, hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek, indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról.

Hegyi Zsolt közölte, ettől az évtől sokkal jobban figyelnek arra, hogy a vasúti pálya legrosszabb állapotú csomópontjain javítsanak, nem toldoznak-foltoznak, hanem korszerűen újítanak fel. „Ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélünk és javítunk, amelyek eddig lassították a forgalmat. Ez a munka tehát a jövőbe tett befektetés – gyorsabb, megbízhatóbb, biztonságosabb vasúti közlekedésért” – jelentette ki.

A MÁV a honlapján azt írja, a nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás, a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak.

A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több átszállási pontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV, a Volán és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. A MÁV javasolja, hogy az utasok a korlátozásban érintett időszakban az átszállási pontokon szálljanak fel vagy le.

A menetrendmódosítások és az átszállások miatt az utazási idő megnövekedhet.