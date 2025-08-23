Tábortűz és ökörsütés is lesz a Harcosok Klubja edzőtáborában

Sátoraljaújhely;edzőtábor;Harcosok Klubja;

2025-08-23 13:10:00 CEST

„Csak, hogy megadjuk a módját” – áll a zárt Facebook-csoportban közzétett bejegyzésben.

Vasárnap éjfélig még lehet jelentkezni a Fidesz által létrehozott digitális akciócsoport, a Harcosok Klubja „edzőtáborába”, amit szeptember 13-14-én, Sátoraljaújhelyen tartanak majd – erről értesítették a Telex szerint a Harcosok Klubjának tagjait a zárt Facebook-csoportban. Ugyanakkor azt is írják, „a férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a résztvevőket sorsolni fogjuk a jelentkezők közül”.

A bejegyzésből kiderül, hogy

a kétnapos rendezvény résztvevői találkozhatnak többek között Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázzsal, a Miniszterelnök politikai igazgatójával, valamint Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

De ott lesz Dukász Magor is, aki a Digitális Szuverenitás Központ vezetője. A Telex felidézi, Dukász neve is szerepelt azon a Magyar Péter által kiszivárogtatott feljegyzésen, ami egy Rogán Antalnál tartott szűkkörű megbeszélésen készült memó lehetett, és ami a Fidesz vázlatos kampánystratégiáját tartalmazta a választásokig tartó időszakban. Ezt ugyan Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője csak egy „gépelt ákombákomnak” nevezte, de azóta szinte minden úgy történt, ahogy a feljegyzésen olvasható. Dukász Magor fontos ember a párt digitális frontján, 2016 és 2022 között ő volt a Fidesz digitális igazgatója, és korábban fontos szerepe volt a Megafon körül is.

A portál azt írja, a résztvevők számára ingyenes „edzőtáborban” ezen kívül is érdekes programokra lehet számítani.

„Előadások, képzések, zene. Este pedig tábortűz és ökörsütés – csak, hogy megadjuk a módját”

– áll a bejegyzésben.