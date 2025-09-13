A miniszterelnök feltehetően szórakoztatónak szánt, de inkább hatalom agresszivitását leleplező Facebook-videóval jelentkezett Sátoraljaújhelyről. Megint elhangzott egy félreérthetetlen fenyegetés: „Mindenki sorra kerül.”
Az olimpiai bajnok úszó szerdán a Dohából visszatérő edzőjével, Virth Balázzsal találkozott a Duna Arénában.
A világcsúcstartó jó ideje nem végzett komolyabb edzésmunkát, szinte senki sem tudja, milyen erőnléti állapotban van.
A háromhetesre tervezett edzőtábor egy héttel rövidül, újból letesztelnek minden jelentkezőt.
A gyorskorcsolyázó nem akar többet bulizni, hízni, újra olimpiai bajnok akar lenni.
Két alkalommal a világ- és Európa-bajnok norvégokkal készül idén a magyar női kézilabda-válogatott.
A 26 éves versenyző a H-Moto Team színeiben indul a nyolc hétvégéből álló sorozatban egy Yamaha R6-os motorral. Gyutai szombattól egy héten keresztül a spanyolországi Almeríában edzőtáborozik a csapattal, amelynek versenyzőjeként 2012-ben Alpok-Adria bajnoki címet nyert.
Az utóbbi néhány napban három edzőmérkőzést játszó Ferencváros futballistái tegnap elutaztak a magyar mínuszokhoz képest kellemesebb idővel kecsegtető spanyolországi edzőtáborba, ahol 10 napon át készül a bajnoki- és Magyar Kupa-címvédő fővárosi gárda.
A magyar vízilabda-válogatott élére decemberben kinevezett korábbi olimpiai bajnok pólós, Märcz Tamás azt követően, hogy az óév utolsó napján megnevezte stábjának tagjait és kihirdette első keretét, a legutóbbi hétvégén, Szolnokon megtartotta első edzéseit a pólóválogatott élén. A szövetségi kapitánnyal az első találkozás tapasztalatairól, illetve a jövőképről beszélgettünk.
A hideg víz sem jelentett akadályt a magyar férfi vízilabda-válogatott első összetartásán, amelyre az új szövetségi kapitány, Märcz Tamás irányításával került sor Szolnokon.
Az OTP Bank Liga második helyezettje, a Budapest Honvéd tegnap mozgalmas nappal indította az újévet. A labdarúgók már a Ferencvárosba igazoló Botka Endrét búcsúztatva kezdték el az alapozást a tavaszi félévre, illetve az is véglegessé vált, hogy a csapat hamarosan törökországi edzőtáborba utazik. A folytatásról George F. Hemingway klubtulajdonossal és a Honvéd támadójával, Eppel Mártonnal beszélgettünk.
A magyar férfi vízilabda-válogatott decemberben kinevezett, január 1-től regnáló szövetségi kapitányát, Märcz Tamást Szűcs Levente váltja a játékosként olimpiai bajnok szakember által korábban dirigált klub, a BVSC-Zugló élén – közölte tegnap a fővárosi egylet honlapja.
A spanyolországi Almeirában tíz napig edzőtáborozó magyar motorversenyző, Gyutai Adrián hasznos tapasztalatokkal gazdagodva érkezett haza a spanyolországi tréningről. A 2017-ben a német nyílt nemzetközi bajnokságban, az IDM-ben versenyző 26 éves motoros a teszt során élesben kipróbálhatta a jövő évi Yamaha R6-os versenygépét.
Noha Sipos Jenő, a honi futballszövetség (MLSZ) szóvivője lapunk csütörtöki számában kielégítő választ adott a kérdésre, hogy az itthon megépített edzőtábor helyett miért Ausztriában készül az Európa-bajnokságra a magyar válogatott, sokan továbbra sem értik: mi a baj Telkivel?
A hazai edzőtábor helyett miért utazott Ausztriába az Eb-re készülő magyar futballválogatott?
Bernd Storck, a magyar férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedden kihirdetett azt a 24 fős keretet, mely tagjai készülhetnek a jövő szombati (március 26.), Horvátország elleni barátságos mérkőzésre.
Túlságosan merészet nem húzott Bernd Storck szövetségi kapitány, aki tegnap kijelölte a horvátok elleni tesztmeccsre készülő 24-es keretét. A magyarok jövő szombaton, a Ferencváros stadionjában fogadják a világsztárokkal (Rakitic, Modric, Mandzukic) érkező ellenfelet.
A szolnoki edzőtáborban ismét összeült Athén és Peking olimpiai bajnok párosa, Kovács Katalin és Douchev-Janics Natasa, miután utóbbi hazatért Mexikóból.