Jó szereplésben bíznak a Honvédnál

Az OTP Bank Liga második helyezettje, a Budapest Honvéd tegnap mozgalmas nappal indította az újévet. A labdarúgók már a Ferencvárosba igazoló Botka Endrét búcsúztatva kezdték el az alapozást a tavaszi félévre, illetve az is véglegessé vált, hogy a csapat hamarosan törökországi edzőtáborba utazik. A folytatásról George F. Hemingway klubtulajdonossal és a Honvéd támadójával, Eppel Mártonnal beszélgettünk.