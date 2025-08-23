Már egy éve elkészült a megrendelt turulszobor, de a kaskantyúi polgármester nem hajlandó átvenni és kifizetni

turulszobor;szobrász;Hadházy Ákos;Kaskantyú;

2025-08-23 14:34:00 CEST

A telefont sem veszi fel a szobrászművésznek.

Egy elkeseredett szobrászművész már a Bács-Kiskun vármegyei falu Facebook-oldalán üzent a kaskantyúi polgármesternek arról, hogy egy éve elkészült a megrendelt turulszobor, ki kellene fizetni és át kellene venni – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő kiemeli, a szobrász azért a közösségi oldalon üzent, mert a polgármester már a telefont sem veszi fel neki. Ami – folytatja – a falubeliek szerint azért különösen bájos, mert a pénz megvolt, a képviselőtestület tagjai éveken keresztül lemondtak a tiszteletdíjukról, hogy összegyűjtsék a szobor árát.

A Hadházy által említett Facebook-bejegyzés egyébként így szól:

„Kedves kaskantyúi lakosok! Üzenem a Polgármester Úrnak, hogy az általa megrendelt turulmadárszobor egy éve várja, hogy átvegye és kifizesse... Azért ide írok, mert más módon már nem tudom őt elérni... Kaskantyú közösségéhez fordulok tehát, kérem a segítségüket. Köszönettel Tölgyesi Poós Anna szobrász”