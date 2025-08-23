Magyar Péter leszögezte, egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök

Orbán Viktor;Schmidt Mária;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-23 13:53:00 CEST

Totális lebukás, a korrupció mintapéldája – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke.

„Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája. Egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán arra reagálva, hogy Orbán Viktor és csapata egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repülhetett Brač szigetére, és az Átlátszó fotókat is közölt az indulásról.

A Tisza Párt elnöke bejegyzésében kiemelte,

„Orbán Viktor egy hete még azt a látszatot próbálta kelteni, hogy fapados repülővel utazik, most pedig az egyik legtöbb pénzzel kitömött oligarcha család (Schmidt Mária, Ungár Péter) luxusgépén utazik az adriai luxushajókázásra”.

Magyar Péter megjegyezte, „korábban Orbán Viktor személyesen Schmidt Máriáék kedvéért módosított adójogszabályokat, hogy az oligarcháknak ne kelljen adót fizetniük. Ezután pedig ingyen nyaral Schmidt Máriáék adriai palotájában és ingyen utazgat a család luxusgépén.” Korábban még egyértelműen azt mondták, hogy nyaralni megy a miniszterelnök, most a lebukás után már munkáról hazudnak – hangsúlyozta a politikus.

Bejegyzésében a Tisza Párt elnöke a következő kérdéseket tette fel:

mennyibe került a repülőút?

ki fizette?

hányszor repült Orbán Viktor Schmidt Máriáék gépén?

azokat az utakat ki fizette?

ha ingyen utazott, bevallotta-e ezeket az utakat, mint ajándékot?

osztott-e vissza a Schmidt-Ungár család Orbán Viktornak a jogszabályváltoztatásért cserébe?