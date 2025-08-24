Az OKSZ szerint elbocsátások és boltbezárások jöhetnek a meghosszabbított árrésstop miatt

boltok;elbocsátások;árrésstop;

2025-08-24 10:31:00 CEST

Sok helyen már most is létszámstop van.

Ha az Orbán-kormány tényleg meghosszabbítja az árrésstopot, elbocsátások kezdődhetnek a boltokban - erről Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt az RTL Híradónak.

A szakember arról beszélt, hogy az intézkedés minden egyes hónapban 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek. Ennek ellenére egyébként a csatorna szerint így is tovább emelkedtek az árak, például a cukoré, a vajé és a csirkéé is. Kozák Tamás szerint ezek oka az, hogy a beszállítók emelik az árakat, emelkedett a vetőmag és a műtrágya ára is. A gyártók pedig hónapok óta a költségeikre hivatkoznak, illetve arra, hogy Magyarországon a legmagasabb az áfa az egész Európai Unióban.

Arról, hogy az árrésstop csak átmenetileg fojtja le az inflációt, az olcsó külföldi áruk felé tereli a kereskedőket és kárt okoz a magyarországi élelmiszer-feldolgozóknak is, Kozák Tamás még júniusban beszélt a Népszavának adott interjújában

Az egyelőre nem világos, hogy hogy az árrésstop meddig fog tartani. Ezt a Nagy Márton vezette nemzetgazdasági tárca sem árulta el a csatorna megkeresésére, annyit közölt csak, hogy amíg szükségesnek és indokoltnak látják, addig fenntartják.

Kozák Tamás szerint több cégnél már most is létszámstop van, és ha nem változik a helyzet, akkor megkezdődhetnek az elbocsátások. A Kereskedelmi Szövetség szerint idén a tavalyinál is több bolt húzhatja le a rolót az árrésstop miatt, miközben a KSH adatai alapján már a tavalyi évben is 1279-cel több élelmiszer üzletet zártak be, mint ahányat nyitottak.