Dobrev Klára: A DK mind a 106 körzetben indít jelöltet

2025-08-24 12:04:00 CEST

Nem lépnek hátra.

Mind a 106 körzetben indít jelöltet a DK - jelentette be Dobrev Klára. A döntést azzal indokolta, hogy szerinte sok százezer ember van, aki kormányváltást akar, de nem tud egy jobboldali pártra szavazni.

A DK elnöke elmondta, hogy kell a baloldaliaknak és a liberálisoknak is politikai képviselet, ő pedig „foggal-körömmel” harcolni fog ezekért az értékekért.

Mint ismert, előzőleg több párt - például a Momentum és a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt - bejelentette, hogy a kormányváltás elősegítése érdekében nem indulnak el a jövő évben esedékes országgyűlési választásokon, hogy ne rontsák a Tisza Párt győzelmi esélyeit az ellenzéki szavazatok megosztásával.

Pénteken Mellár Tamás jelentette be, hogy nem indul Pécsen 2026-ban. Szavazóit arra kérte, voksukat a Tisza Pártra adják majd.