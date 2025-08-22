Mellár Tamás bejelentette, hogy nem indul egyéniben a 2026-os parlamenti választáson

Mellár Tamás;országgyűlési választások;Párbeszéd-Zöldek;

2025-08-22 14:58:00 CEST

A szavazóit arra kéri, voksoljanak a Tisza Pártra.

Eldöntöttem, hogy nem indulok a 2026-os országgyűlési választáson, és szavazóimat arra kérem, támogassák szavazataikkal a Tisza Párt jelöltjét a rendszerváltás érdekében – mondta a Magyar Hangnak adott interjújában a Párbeszéd–Zöldek országgyűlési képviselője.

Mellár Tamás szerint az ellenzéki oldalon nem szabad megosztani a szavazatokat, és úgy véli, csak akkor lehet esély a jelenlegi hatalom leváltására, ha egyetlen erős blokk áll szemben a Fidesz–KDNP-vel. A legnagyobb lehetőséget erre a Tisza Pártban látja. Nem rólam szól ez a történet, hanem sokkal inkább arról, hogy végre össze kellene fogni, mert ami ma Magyarországon van, az félelmetes: lassan orosz gyarmat leszünk. Ezért kell leváltani a jelenlegi kormányzati erőket – fogalmazott.

Mellár Tamás 2018-ban függetlenként indult, és akkor több mint ezer szavazattal győzte le a korábbi ciklusban mandátumot szerzett Csizi Pétert. 21 988 szavazatot kapott, ami 39,26 százalékos eredményt jelentett, míg a Fidesz–KDNP jelöltje 20 702 voksot szerzett, 36,97 százalékos aránnyal.

A 2022-es országgyűlési választáson az ellenzéki összefogás támogatásával ismét több mint ezer szavazattal előzte meg riválisát. Akkor 22 710 szavazatot gyűjtött, 44,01 százalékos eredménnyel, míg a Fidesz–KDNP jelöltje, Kővári János 21 557 voksot kapott, 41,78 százalékos aránnyal, így a második helyen végzett. Akkor Mellár Tamás a mindössze kettő közül az egyik ellenzéki képviselőjelölt volt, akinek vidéken sikerült legyőznie a Fidesz. A másik, akinek ez sikerült, az MSZP-s Szabó Sándor lett Szegeden.