Hadházy Ákos Hatvanpusztáról: 193 négyzetméteres étkező, 143 négyzetméteres társalgó

Hadházy Ákos;Orbán család;Hatvanpuszta;

2025-08-24 11:47:00 CEST

Apa gazdasága.

„Miután közzétettem 193 négyzetméteres étkező kis részletéről néhány napja készült képet, kaptam egyet az egész helyiségről is. A fotó még az építkezés alatt készült, de a kép így is tökéletesen átadja a félkész mezőgazdasági üzemnek hazudott kastélykomplexum impozáns luxusát” - írta a Facebookon a hatvanpusztai Orbán-birtokról Hadházy Ákos, aki szerint az óriási étkezőben egy hatalmas kandalló is van.

Mint írta, az általa megosztott képen nem csak az étkező, hanem a vendégháznak nevezett épületrész egyik lépcsője és a 143 négyzetméteres társalgó is látható. Az általa megszerzett tervrajzon a két helyiséget vékony fal választja el és szerinte feltételezhető, hogy ez egy később felszerelt, szükség esetén elhúzható elválasztó elemet jelöl.

Az ellenzéki politikis összehasonlításképpen jelezte, hogy ő maga a 6 fős családjával egy 140 négyzetméteres lakásban lakik és az is bőven elég, az országban több millióan ennél jóval kisebb helyen élnek, az Orbán-birtokon azonban az étkező és a társalgó egymaguk is nagyobb ennél. „Na ezeket a képeket is küldjék el a fideszes ismerőseiknek, azzal a vicces interjúval együtt, ahol a miniszterelnök félkész mezőgazdasági üzemről hadovál...” - javasolta követőinek Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő azt állítja, hogy megszerezte és rövidesen be is mutatja azokat a terveket, amelyek egyértelműen leírják a helyiségek funkcióját, méretét. Mindez szerinte „nem csak az urizáló neofeudalizmus, a történelmi létékű korrupció és az ép ésszel felfoghatatlan fideszes luxus jelképe, hanem az egészen nyílt és egészen pofátlan hazudozás emlékműve” is lesz.

Végezetül Hadházy Ákos arról írt, hogy az őt ért atrocitások után egyedül már nem szívesen megy vissza Hatvanpusztára, de ha elegen fognak jelentkezni, szeptemberben újra szervez oda egy „turistautat”, tekintve, hogy „a zebratagadás egy terjedő fideszes agybaj” lett mostanában . A politikus ezzel feltehetően Kocsis Mátéra utalt, aki több, a hatvanpusztai zebrákkal kapcsolatos híradást álhírnek minősített, sőt, „álhírek elleni” Digitális Polgári Kört hozott létre Zebra néven.