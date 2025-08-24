Az epres fagylalt volt a kedvence a medvének, amelyik betört a fagylaltozóba Kaliforniában

Kalifornia;medve;fagylalt;

2025-08-24 13:12:00 CEST

De azért végigkóstolta mind a húszféle ízt.

Vasárnap hajnalban betört egy népszerű kalifornai fagylaltozóba egy megtermett fekete medve, és vígan fel is zabálta a kínálatot - számolt be róla a New York Times.

A Fuzzy névre keresztelt ragadozó az üzletbe betörve hamar megtalálta a lényeget és bár a biztonsági őr észrevette és azonnal riasztotta az El Dorado megyei seriffi hivatalt, ez sem mentette meg a bent tárolt fagylaltot.

Végül a kiabálás és a fényszórók elriasztották a medvét, és a hatóságok közlése szerint az épületben szerencsére nem esett komolyabb kár, de természetesen ki kellett cserélni az összes fagyit, miután az állat szépen alaposan végigkóstolta mind a húsz féle ízesítést. A lap szerint úgy tűnik, közülük is az epres ízlett neki a legjobban.