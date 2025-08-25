A Belügyminisztérium szerint jobban járnak a betegek, ha ügyeleti időben legalább 30 kilométerrel messzebbre viszi őket a mentő

MSZP;Kazincbarcika;sürgősségi ellátás;Komjáthi Imre;

2025-08-25 10:05:00 CEST

Ez olvasható abban a válaszban, amelyet a Belügyminisztérium adott Komjáthi Imre, az MSZP elnöke írásbeli kérdésére

Az ellenzéki párt elnöke azt kérdezte meg írásban a tárcától, hogy miért szüntették meg Kazincbarcikán a sürgősségi ellátást, és hogyan gondoskodik az Orbán-kormány arról, hogy a súlyos állapotban lévő betegek időben megfelelő segítséget kapjanak.

A Belügyminisztérium válasza szerint senki nem marad ellátatlanul: munkaidőben a kazincbarcikai kórház belgyógyászati ambulanciája fogadja a betegeket, ügyeleti időben pedig a mentők a megyei központba, Miskolcra szállítják őket.

A tárca szerint ez növeli a biztonságot, mert a legsúlyosabb esetek jobb esélyt kapnak, ha azonnal a magasabb szintű osztályra kerülnek.

Az MSZP elnöke szerint a kabinet érvelése nem állja meg a helyét. Ha napközben képesek sürgős eseteket ellátni Kazincbarcikán, akkor érthetetlen, miért nem tudják ezt megtenni este vagy hétvégén is. Egy szívinfarktus vagy stroke eetében minden perc késlekedés rontja a túlélési esélyeket.

Komjáthi Imre kérdésében azt is felvetette: mikor lesz újra ügyeleti sürgősségi ellátás Kazincbarcikán. A kormány válasza erre kitérő volt: konkrét időpontot nem adtak, csak megismételték, hogy Miskolcon magasabb szintű ellátás érhető el. Ez azonban valójában burkolt elismerése annak, hogy a kazincbarcikai sürgősségi újraindítása nincs napirenden.

Az ellenzéki politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a kazincbarcikai nem egyedi eset. Egy országos adat szerint az elmúlt években 78 sürgősségi osztály működése szünetelt bizonytalan időre, legtöbbször orvoshiány miatt. Orosházán a hétvégi traumatológiai ügyeletet szüntették meg, a gyermekellátásban pedig több helyen előfordult, hogy életveszélyben lévő kisgyerek nem kaphatott helyben segítséget, mert már nem működött az osztály.

Az MSZP szerint a kormány politikai döntésekkel nem teheti kiszolgáltatottá a magyar embereket. Az orvos- és ápolóhiányt bérrendezéssel és a munkakörülményeik javításával kezelni kell, mert enélkül újra és újra leállásokkal kell majd szembenézni.