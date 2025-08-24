Orbán Viktor: Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott

Úgy tűnik, a horvátországi vakációján is szívügye maradt Orbán Viktornak a Digitális Polgári Körök ügye, írt ugyanis nekik egy nyílt levelet a világ és Magyarország politikai kérdéseiről.
A levelet a Magyar Nemzet ismertette. Tanúsága szerint a kormányfő ismét reményét fejezte ki, hogy Donald Trump segítségével beköszönthet a béke Ukrajnában. „Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk” - fogalmazott. Ez nem több hízelgésnél az amerikai elnöknek, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter legalábbis cáfolta, hogy tervben lenne találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.Donald Trump nem zárja ki, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába, Emmanuel Macron ott akar lenni a háromoldalú amerikai-orosz-ukrán csúcstalálkozónSzergej Lavrov: Nincs tervben találkozó Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között
Ezen túl Orbán Viktor a hétfői washiingtoni látogatáson Volodimir Zelenszkij mellett kiálló európai vezetőket bírálta: „Ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… mint beosztottak a vezérigazgatónál. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot, Európa csak a másodosztályban játszhat - kockáztatta meg. Arról, hogy a helyzet finoman szólva nem így nézett ki, Kaiser Ferenc, az NKE docense beszélt a lapunknak adott interjújában.Az oroszoknak akkor sem kell a béke, ha újrarajzolják Ukrajna határait, a kínaiak érdeklődve figyelik az amerikai bűvészmutatványt
Ami az ukránokat illeti, ők Orbán Viktor szerint ellenségesen viselkednek Magyarországgal szemben. „Megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Az EU nem segít nekünk, sőt, az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik” - hergelt a miniszterelnök, aki a kárpátaljai nagyvárost, Munkácsot érő csütörtöki orosz rakétatámadásról már elfelejtett említést tenni.Megérkezett Kárpátaljára a magyar segítség, a MedSpot segélye„Ruszkik, haza!” – üzente magyarul az ukrán hadsereg Barátság kőolajvezeték elleni támadásért felelős kárpátaljai magyar parancsnoka
Szóba került az augusztus 20-i ünnepség, és abban az Orseolo Péter nyilvánvalóan Magyar Péterre célzó emlegetése is. Erről azt írta: „Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni.”Nem nyilatkozik a tűzijáték szövegkönyvének a szerzője, valóban Magyar Péterre gondolt-e, amikor Magyarország árulójáról írt
A miniszterelnök írt az Otthon Start programról is írt: „Három százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!” - fogalmazott, hamisan azt sugallva, mintha a kritikus hangok a fiatalok lakástámogatását bírálnák.Gyorsan vége lehet a rohamnak, miután az Otthon Start Program lehetőségével élni tudók az első egy-két hónapban bevásárolnakTiborcz István volt üzlettársának építkezései kiemelt beruházássá válnának a kedvezményes lakáshitel miatt
A nyílt levelet Orbán Viktor a főváros kritizálásával zárta. E szerint most már „nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok” is. „Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott” – árulta el erről.Negyven BKV-buszt vizsgált át a kormányhivatal, kilencet kitiltott a forgalombólEurópában most egyedül a britek költenek többet politikai reklámra a Metán, csak az 19 millióba került, hogy Orbán Viktor nem ül le vitázni Magyar Péterrel