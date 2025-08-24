Orbán Viktor: Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott

Orbán Viktor;kormánypropaganda;Digitális Polgári Körök;

2025-08-24 15:04:00 CEST

A miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek írt egy nyílt levelet. Mindent tud a világról, csak a kárpátaljai nagyvárost, Munkácsot érő orosz rakétatámadásról felejtett el említést tenni.

Úgy tűnik, a horvátországi vakációján is szívügye maradt Orbán Viktornak a Digitális Polgári Körök ügye, írt ugyanis nekik egy nyílt levelet a világ és Magyarország politikai kérdéseiről.

A levelet a Magyar Nemzet ismertette. Tanúsága szerint a kormányfő ismét reményét fejezte ki, hogy Donald Trump segítségével beköszönthet a béke Ukrajnában. „Az alaszkai csúcs után elült a nagy diplomáciai zaj, de a felszín alatt dolgoznak a tárgyalódelegációk” - fogalmazott. Ez nem több hízelgésnél az amerikai elnöknek, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter legalábbis cáfolta, hogy tervben lenne találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Ezen túl Orbán Viktor a hétfői washiingtoni látogatáson Volodimir Zelenszkij mellett kiálló európai vezetőket bírálta: „Ez a hét az európai behódolás hete volt. Ahogy ott ültek az elnökkel szemben… mint beosztottak a vezérigazgatónál. Ezzel az európai stratégiai autonómiáról szőtt álmoknak vége is. Amíg mi, Patrióták nem vesszük át a marsallbotot, Európa csak a másodosztályban játszhat - kockáztatta meg. Arról, hogy a helyzet finoman szólva nem így nézett ki, Kaiser Ferenc, az NKE docense beszélt a lapunknak adott interjújában.

Ami az ukránokat illeti, ők Orbán Viktor szerint ellenségesen viselkednek Magyarországgal szemben. „Megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Az EU nem segít nekünk, sőt, az ő pártjukat fogja. Az oroszok azt vállalták, hogy néhány napon belül lesz műszaki megoldás. Olaszországban közben elfogtak egy ukránt, aki a gyanú szerint részt vett az Északi Áramlat felrobbantásában. A bűnösöket mindig utolérik” - hergelt a miniszterelnök, aki a kárpátaljai nagyvárost, Munkácsot érő csütörtöki orosz rakétatámadásról már elfelejtett említést tenni.

Szóba került az augusztus 20-i ünnepség, és abban az Orseolo Péter nyilvánvalóan Magyar Péterre célzó emlegetése is. Erről azt írta: „Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon nem lehet segíteni.”

A miniszterelnök írt az Otthon Start programról is írt: „Három százalék. Hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk. Minden fiatalnak lehessen saját otthona. Visszaszámlálás indul: még 8 nap!” - fogalmazott, hamisan azt sugallva, mintha a kritikus hangok a fiatalok lakástámogatását bírálnák.

A nyílt levelet Orbán Viktor a főváros kritizálásával zárta. E szerint most már „nemcsak a főpolgármester ég le folyamatosan, hanem a BKV-buszok” is. „Szentkirályi Alexandra érdekes számokat mutatott” – árulta el erről.