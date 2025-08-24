Ellepték a Budapest XII. kerületét a vaddisznók, már az emberek közelségéhez is hozzászoktak

XII. kerület;Hegyvidék;vaddisznók;MKKP;

2025-08-24 15:19:00 CEST

A hegyvidéki önkormányzat csapdát állít nekik.

Hatalmas vaddisznókondát videóztak le a XII. kerületben, a Normafa mellett - közölte az RTL Híradó.

A csatornához eljutott, autóból készített felvételen jól látszik a parkban összeverődött rengeteg állat, össze sem lehet őket számolni, annyian vannak. Ténykedésük nyomai másnap is jól észrevehetők voltak, elég nagy földtúrásokat hagytak maguk után.

Egy másik felvételen az látható, ahogy egy vaddisznócsapat szép komótosan átmasírozik az úttesten. Egy közelben lakó a csatornának elmondta, sokáig csak rókákkal találkozott a környéken, most ez megváltozott. A vaddisznók leereszkedtek a hegyoldalról egy 17 fős csoportban, köztük kicsik és nagyok egyaránt voltak. Elmondása szerint az állatok mára teljesen urbanizálódtak, nem is rohannak, teljesen nyugodt léptekkel közlekednek.

A Kutyapárt önkormányzati képviselője, Fekete Orsolya a csatornának nyilatkozva szintén arról beszélt, hogy az állatok hozzászoktak a városi környezethez. Mint közölte, csapdákat állítanak fel az állatoknak: ezek nagy fémketrecek, amelyekben több héten át etetik őket. Amikor a vaddisznók megszokják a környezetet és a legtöbben bemennek a ketrecbe, akkor a csapda ajtaja lecsapódik. A ketreceket ezt követően elszállítják, utána pedig az állatokat elaltatják, de ez még hónapok kérdése.