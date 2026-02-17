Budapest XII. kerületét ellepték a vaddisznók, az önkormányzat szerint egyidejűleg kilenc csapda üzemel különböző helyszíneken.
Bemondta a híradó, hogy Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken elszaporodtak a vaddisznók, és komplett kondába verődve, itt-ott váratlanul felbukkanva jelenlétükkel fenyegetik a gyanútlan járókelőket. A hírt egy személyes történettel illusztrálták; az egyik napilap vezetője mesélte el a pár hete vele megesetteket, miszerint egyik este kerékpározás közben lepte meg őt egy vaddisznókonda a János-kórháznál. Miközben félreállt, észrevett egy fülhallgatóval sétáló lányt, figyelmeztette őt a veszélyre, majd együtt felmásztak egy kerítésre az állatok elől. A konda békésen elügetett mellettük, ámde mivel a kerületben a Kutyapárt elnöke a polgármester, a kormánysajtó ráugrott a témára és gumicsonttá rágta azt, ujjal mutogatva a bűnbakká tett Kovács Gergelyre.
A hegyvidéki önkormányzat csapdát állít nekik.
Szám szerint legalább heten voltak, felnőttek és kismalacok is vannak köztük.
Úgy tudni, nem történt baleset.
Idén már korlátozás nélkül jöhetnek „bérben” ritkítani a nagyvadállományt.
Úgy feltúrták a pályát, hogy idegenben kellett játszaniuk.
Több órára egy vadászlesen ragadtak a túrázók.
Házak körül randalíroznak, kerékpárutakon ténferegnek, strand melletti nádasokban dagonyáznak a vaddisznók a Balaton északi partjának számtalan településén. Bár életvitelszerű itt-tartózkodásuk nem új keletű jelenség, az elmúlt 5 évben annyira megszaporodtak, hogy a helyiek és a nyaralók most már követelik a kilakoltatásukat. Elegük van a feltúrt kertekből, a rettegésből és a sorozatos károkból. Balatonszepezden például vadkárra hivatkozva nem nyitott ki a strand, Révfülöpön pedig múlt vasárnap még áldozatot is követelt a kényszerű együttélés: Arcsit, az ír terriert öt hatalmas sörtés öklelte át a túlvilágra.
Túl sok az állat; rendőrök és vadászok belterületi vadgyérítését kezdeményezi a Balaton környékének önkormányzatait tömörítő szervezet az üdülőrégióban.
A Budakeszi Vadasparkban sikerült a lehető legstílusosabban köszönteni az újévet, mondhatni, nagy malacuk van azoknak, akik mostanában gondolkoznak látogatáson, vagy történetesen elolvadnának a kisállatok látványától - írja szerkesztőségünkbe is eljottatott közleményében az intézmény.
Elszaporodtak Óbudán a vaddisznók, bejárnak a kertekbe, és veszélyt jelenthetnek a lakókra, hiszen ezek az állatok életveszélyesek is lehetnek, ha a kicsinyeiket féltik.
Egy vaddisznókonda kilövésére adtak ki engedélyt Debrecenben - közölte a város jegyzője.
Vaddisznók vadászatára adott engedélyt a rendőrség Miskolcon, miután a város peremkerületeiben az elszaporodó állatok jelentős károkat okoznak - közölte a polgármesteri hivatal.
A régió vadvilágára is súlyos csapást jelentett a Szovjetunió összeomlását követő társadalmi-gazdasági megrázkódtatás egy új tanulmány szerint.
Több állampolgári bejelentés is érkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába mára virradó éjjel arról, hogy két vaddisznót látnak a fővárosban szabadon kószálni.