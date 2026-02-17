Ugass, ha kedves az életed, és más bevált ötletek, ha vaddisznókkal, esetleg rókákkal találkoznál Budapesten

Bemondta a híradó, hogy Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken elszaporodtak a vaddisznók, és komplett kondába verődve, itt-ott váratlanul felbukkanva jelenlétükkel fenyegetik a gyanútlan járókelőket. A hírt egy személyes történettel illusztrálták; az egyik napilap vezetője mesélte el a pár hete vele megesetteket, miszerint egyik este kerékpározás közben lepte meg őt egy vaddisznókonda a János-kórháznál. Miközben félreállt, észrevett egy fülhallgatóval sétáló lányt, figyelmeztette őt a veszélyre, majd együtt felmásztak egy kerítésre az állatok elől. A konda békésen elügetett mellettük, ámde mivel a kerületben a Kutyapárt elnöke a polgármester, a kormánysajtó ráugrott a témára és gumicsonttá rágta azt, ujjal mutogatva a bűnbakká tett Kovács Gergelyre.