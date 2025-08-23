Magyar Péter úgy hallotta, hogy Nagy Márton nemsokára távozik

Nagy Márton;Magyar Péter;Tisza Párt;

A Tisza Párt elnöke ezt a kormányzati osztogatásokra és a nemzetgazdasági miniszter által beharangozott adócsökkentési programra reagálva mondta el.

Én úgy hallom, Nagy Márton nemsokára távozik – jelentette ki Magyar Péter a Magyar Hangnak adott interjújában.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta, „én úgy hallom, hogy ő maga távozni fog, vagy megkérték, hogy távozzon, tehát nem hiszem, hogy olyan sokáig fog tervezgetni”.

Magyar Péter a lap Kompország című műsorában mindezt a kormányzati osztogatásokra és a nemzetgazdasági miniszter által beharangozott adócsökkentési programra reagálva mondta el. Az ellenzéki pártvezető szerint most jelentősen más a helyzet, mint 2022-ben volt, amikor a kormánypárt az osztogatásokkal meg tudta fordítani a választások kimenetelét. 2022-ben ugyan már döcögött, de azért még működött a gazdaság, még volt pénz a kasszában, az ellenzék pedig teljesen inkompetens és széttöredezett volt, ma egészen más a helyzet. Hozzátette ugyanakkor, tisztában van azzal, hogy a jelenlegi kormánynak semmi sem drága, és továbbra is gátlástalanul veszik fel a hiteleket, miközben az uniós pénzek Brüsszelben maradnak. A politikus ezt nevezte igazi árulásnak.