Nyakunkon a rezsifrász, sokaknak hozhat kellemetlen meglepetést az augusztusi évforduló

MVM;gázszámla;rezsicsökkentés;áramszámla;rezsiemelés;

2025-08-25 05:45:00 CEST

Az Orbán-kormány 2022-es díjemelése miatt a cudarabb idei tél és tavasz az egekbe lőheti a többet fogyasztó háztartások éves elszámolószámláját.

A következő hetekben megugró energia-elszámolószámlákkal szembesülhetnek a tavaly augusztus és idén július között a szokásosnál többet fogyasztó háztartások – hívta fel a figyelmet nemrég a 444. Elsősorban azokat érheti kellemetlen meglepetés, akik felhasználása a rezsicsökkentés szempontjából számító, egyéves időszak, vagyis 2024. augusztusa és 2025. júliusának vége között átlépték a rezsicsökkentett mennyiségi határokat és eme többlet jóval magasabb árát – például mert egykoron nem számítottak tavaly augusztus után megugró fogyasztásra - az év közben elosztva nem fizették meg.

A 2022-es lakossági rezsiemelés alapelve szerint az adott esztendő augusztusa és a rákövetkező július vége (a „rezsiév”) között áram esetén legfeljebb 2523 kilowattóra (kWh) felhasználásig jár a kWh-nként (hálózatcégtől függően) bruttó 35,3-36,4 forintos, rezsicsökkentett díj; gáznál a felső határ ugyanezen időszakra 63 645 megajoule (MJ), a kedvezményes tarifa pedig MJ-onként bruttó 2,9 – köbméterenként nagyjából 99,9 - forint. Arra az adagra viszont, ami a háztartás augusztus-július közötti felhasználásában ezeket a mértékeket átlépi, az Orbán-kormány 2022 augusztusától érvényes rezsiemelési szabályai szerint jóval többet, áram esetén kWh-nként 70,1, gáznál pedig MJ-onként 22 – köbméterenként körülbelül 767,2 – forintot kell fizetni. Ez áram esetén közel kétszeres, gáznál pedig majd nyolcszoros érték.

A rezsiugrást – amiként arra Romhányi Róbert, a lakossági ellátást végző állami MVM Next vezérigazgatója az Indexnek júniusban felhívta a figyelmet – alapvetően a szokásosnál cudarabb téli és tavaszi hónapok okozhatják. Ez ugyanis sokak fogyasztását megdobhatta. Azok viszont, akik nem havi diktálás alapján mindig pontosan azt fizetik, amennyit elfogyasztanak, hanem kényelmi okokból korábbi értékeiken vagy saját egykori becslésükön alapuló, havi egyforma vagy épp hőmérsékletfüggően hullámzó összeget fizetnek, az óraleolvasó évi egyszeri, személyes látogatását követő éves elszámoláskor azzal szembesülhetnek, hogy augusztus és július között kisebb-nagyobb mértékben átlépték az áram- illetve a gáz kedvezményhatárait.

A többletfogyasztásra érvényes, sokszorosan megemelt tarifák miatt pedig az évi egyszeri elszámoláskor akár mellbevágó, több százezres, elvileg azonnali befizetési kötelezettség is előállhat. Az ügyben az eligazodást nem segíti, hogy míg az augusztus-júliusi időszak az összes háztartás esetében fix, az elszámolás időpontja ügyfelenként más és más: a legkésőbb ilyenkor érkező „igazsággal” tehát mindenki eltérő pillanatban szembesül. Az érintett családok körében ugyanakkor a rezsiugrás, legkésőbb az évi egyszeri elszámolás alkalmával elkerülhetetlen. Így első körben mindenkinek érdemes leegyeztetnie az MVM Next ügyfélszolgálatán, hogy az ott nyilvántartott, 2024. augusztusa és 2025. júliusa közötti fogyasztása kisebb vagy akár nagyobb mértékben átlépte-e a rezsicsökkentési sávhatárokat; ha pedig igen, az ezalatt általuk elfogyasztott energia ellenértéke miképp viszonyul az egyazon időszakra már befizetett, illetve az esetleges becslés alapján még várható rész-számlák összegéhez.

Az MVM augusztus első hetében a rezsiév pontosabb elszámolása végett rendszeresen külön diktálási lehetőséget is biztosít. De ezzel sem érdemes különösebben trükközni, mert az évi egyszeri, egyedi időpontú elszámolás során úgyis minden kiderül – tanácsolják szakértők. Épp ezért az állami szolgáltató ügyfeleinek a majdani elszámolószámla kiegyenlítése érdekében már jó előre részletfizetési könnyítést ajánlott. Ezen túlmenően, ha kényelmesebb, becslésen alapuló, havi számlázás közepette nagyobb hidegeket, vagy bármely más ok miatt megugró fogyasztást tapasztalunk, érdemes minél előbb felvenni a kapcsolatot az MVM-mel annak érdekében, hogy a számlázási összeg és/vagy mód változtatásával inkább a havi számla nőjön kicsit, semmint hogy az éves elszámoláskor egy jóval megterhelőbb, azonnali rezsiugrással szembesüljünk – tették hozzá.

Megajoule-ok, köbméterek, fűtőértékek, forintok Bár a 63 645 MJ fogyasztásig MJ-onként érvényesített 2,9 forintos rezsicsökkentett gázdíjat a közérthetőség kedvéért szokás 1729 köbméternek, illetve köbméterenként száz forintnak megfeleltetni, ezzel szemben a valóság, hogy előbbi szám csak köbméterenként 36,8, utóbbi pedig 34,87 MJ-s fűtőérték esetén igaz, egyébként nem. Előbbi fűtőérték Magyarországon a lehető legmagasabb, vagyis szinte mindenki ennél több köbméter után számíthat csökkentett tarifára. Utóbbi fűtőérték viszont átlagos: a köbméterenként száz forintos díj tehát a felhasználók zömére nagyjából igaz. Mindenesetre, bár az otthoni gázóra köbméterben mér, a számlázást, pont a változó fűtőértéket kiküszöbölése végett, az elfogyasztott mennyiség Joule-adata alapján végzik.