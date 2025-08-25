Meghalt Gál Roland, a korábban emberölési ügyben elítélt volt fideszes képviselő

Dunaújváros;Gál Roland;

Súlyos betegségben 50 éves korában elhunyt Gál Roland volt dunaújvárosi önkormányzati képviselő – írja a Duol.

A lap felidézi, Gál Roland 2006-tól volt önkormányzati képviselő a városban. Egészen addig, amíg 2013. május 1-én egy duna­földvári vállalkozó meggyilkolását követően – mint harmadrendű vádlottat – bűnpártolás gyanújával nem vonták be az ügybe. A Szekszárdi Törvényszék első fokon 3 év börtönbüntetést szabott ki rá, az ítélet jogerőre emelkedett. A nyomozás során – 2016 márciusában – lemondott a képviselői mandátumáról, párttagságát felfüggesztették.