Szijjártó Péter közölte, hogy visszautasítja Volodimir Zelenszkij fenyegetőzését, az ukrán külügyminiszter úgy válaszolt, ahogy az Orbán-kormány szokott

Ukrajna;Szijjártó Péter;Volodimir Zelenszkij;Andrij Szibiha;

2025-08-25 07:20:00 CEST

Szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen – írta a magyar tárcavezető. Andrij Szibiha reakciójában azt üzente, Magyarország energiabiztonsága a saját kezében van.

Ukrajna nemzeti ünnepét használta fel Volodimir Zelenszkij arra, hogy megfenyegesse Magyarországot – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en. Bejegyzésére Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter válaszolt, ahogy ő fogalmazott, „magyar módra”.

Szijjártó a Facebook-oldalán is megosztott posztjában azt írta, „Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is. Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők. Szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen.” A tárcavezető arra szólította fel Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával.

Magyar módra fogok válaszolni – reagált a bejegyzésre az ukrán külügyminiszter. Majd azt üzente Szijjártó Péternek, hogy ne akarja megmondani, az ukrán elnöknek, hogy mikor mit tegyen vagy mondjon.

„Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé. Magyarország energiabiztonsága a saját kezében van. Diverzifikáljanak, függetlenedjenek Oroszországtól, ahogy Európa többi országa is tette” – írta Andrij Szibiha.

Az ukrán külügyminiszter posztjára válaszolva Szijjártó közölte: „Hagyják abba az energiabiztonságunk támadását! Ez nem a mi háborúnk!”