Több helyen is 1,7 fokot mértek reggel, csaknem megdőlt a 45 éves hidegrekord

időjárás;Nagykanizsa;hidegrekord;Zabar;Lénárddaróc;

2025-08-25 10:54:00 CEST

1980-ban 1,5 fok volt augusztus 25-én Nagykanizsán.

Egy héttel a meteorológiai ősz kezdete előtt megidézte az évszakot a mai reggel: Zabarban és Lénárddarócon 1,7 fok volt, ez az érték pedig nagyon közel van a mai napra vonatkozó hidegrekordhoz (1,5 fok, amit 1980-ban mértek Nagykanizsán), amely egyébként a legalacsonyabb augusztusi hidegrekord is – írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A jelenlegi hiteles adatsor alapján az 1,7 fok az összes többi augusztusi napon hidegrekordnak számítana, igaz, augusztus 28. esetében nem önállóan, de még akkor is beállítaná az aznapra vonatkozó minimum rekordot (1,7 fok; 2012; Zabar).