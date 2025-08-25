Budapesten és több nagyvárosban is leállhat egy időre a Telekom

Telekom;Magyar Telekom;leállás;

2025-08-25 13:31:00 CEST

Technikai karbantartás, fejlesztés miatt, augusztus 25-én, augusztus 26-án, és augusztus 27-én.

A Telekom közölte, hogy technikai karbantartás, fejlesztés miatt augusztus 25-én, augusztus 26-án, és augusztus 27-én Budapest egyes kerületeiben, illetve számos nagyvárosban és kisebb településen az otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható – vette észre az atv.hu.

A Telekom honlapján közzétett tájékoztatás alapján a következő helyszíneken kell leállásokra számítani:

2025. augusztus 25. 23:00-tól augusztus 26. 05:00-ig: Székesfehérvár (8000) település egyes részein (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 300 perc).

2025. augusztus 25. 08:00-tól augusztus 27. 16:00-ig: Szombathely (9700, 9707) településen (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 30 perc)

2025. augusztus 25. 08:00-tól 17:00-ig: Budapest II. (1029) kerületének egyes részein (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 180 perc)

2025. augusztus 25. 08:00-tól 17:00-ig: Budapest XV. (1155, 1158) kerületének egyes részein (a tervezett üzemidő kiesés ideje: 180 perc)

2025. augusztus 26. 00:00 és 05:00 között: Abaliget, Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Bakonya, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Bodolyabér, Bogád, Cserkút, Egyházaskozár, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre (7385, 7386), Hegyhátmaróc, Husztót, Kárász, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Komló, Kovácsszénája, Köblény, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Liget, Mágocs, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Nagykozár, Orfű, Oroszló, Palé, Pécs (7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629, 7630, 7632, 7633, 7634, 7635), Sásd, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tarrós, Tékes, Tófű, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok, Vékény települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 15 perc)

2025. augusztus 26. 00:00 és 05:00 között: Abda, Ásványráró, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Bőny, Börcs, Bősárkány, Csesznek, Csikvánd, Gönyű, Gyarmat, Győr (9011, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029), Hédervár, Ikrény, Kunsziget, Lázi, Lébény, Mecsér, Mosonszentmiklós (9154, 9183), Nagyszentjános, Öttevény, Rétalap, Románd, Sikátor, Tényő, Töltéstava, Vámosszabadi, Veszprémvarsány települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 15 perc)

2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Álmosd, Bagamér, Balmazújváros, Bocskaikert, Debrecen (4002, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4042, 4063, 4225), Derecske, Ebes, Fülöp, Görbeháza, Hajdúbagos, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás 4080,4085, Hajdúsámson, Hajdúszovát, Hortobágy, Mikepércs, Nagyhegyes, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony (4252, 4253, 4254), Nyírmártonfalva, Polgár, Téglás, Újléta, Újszentmargita, Vámospércs települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 15 perc)

2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Budapest II. (1025), III. (1031, 1033, 1037, 1038, 1039), XV. (1157), XVII. (1171), XX. (1201) kerületeiben és Budakalász, Pomáz, Üröm települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Baracs (2426, 2427), Beloiannisz, Besnyő, Kisapostag, Mezőfalva, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Sárosd, Szabadegyháza települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)

2025. augusztus 26. 00:00 és 06:00 között: Aszód, Tura települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

2025. augusztus 26. 07:00 és 11:00 között: Boldog, Jászfényszaru települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 5 perc)

2025. augusztus 26. 21:00-től augusztus 27. 06:00-ig: Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótőttős, Pécs (7634,7635) települések) egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 300 perc)

2025. augusztus 26. 23:00-tól augusztus 27. 05:00-ig: Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonudvari, Dörgicse, Köveskál, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Vászoly, Zánka települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)