„Az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták” – Nagy Mártonról írt Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

Orbán Viktor;Nagy Márton;Magyar Péter;Harcosok Klubja;

2025-08-25 11:58:00 CEST

Kiskakas miniszterelnökösdit játszik – állapította meg a kormányfő.

„Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – ezt írta a hvg.hu szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban.

A kormányfő ezt követően azt fejtegette, hogy

Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t, ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében.

a gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte.

előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.

Majd leszögezte, hogy az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemrég a Magyar Hangnak adott interjújában beszélt arról, hogy úgy tudja, Nagy Márton nemsokára távozik. „Én úgy hallom, hogy ő maga távozni fog, vagy megkérték, hogy távozzon, tehát nem hiszem, hogy olyan sokáig fog tervezgetni” – jelentette ki. A nemzetgazdasági miniszter a Facebookon reagált, kiemelve: „nagy lehet a kétségbeesés, úgy tűnik a kamuvonaton nincs megállás. Magyar Péter ne is reménykedjen, na de nagyon másban sem. Maradok!”