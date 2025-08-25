Újabb kínos kudarc a SpaceX óriásrakétájával

kudarc;SpaceX;Elon Musk;

2025-08-25 12:45:00 CEST

Vasárnap elhalasztották a százhúsz méteres Starship rakéta legújabb verziójának negyedik fellövését, amely a valaha épített legnagyobb űreszköz. Közben Elon Musk sikertelen terveit egyre többen kritizálják.

Vasárnap este helyi idő szerint fél nyolckor tervezte a SpaceX, Elon Musk űrvállalata a Starship megarakéta újabb, egy órás teszt fellövését, amely ismét meghiúsult. Az indítás előtt tizenöt perccel a SpaceX azt közölte az X-en, hogy a kilövőállomás hibája miatt leállnak az előkészületekkel. A rakéta legújabb verziójának negyedik űrútja a tervek szerint megvalósította volna azokat a terveket, amelyeket a három korábbi, kudarcba fulladt küldetés során nem sikerült véghezvinni.

Most tehát nem került szennyezőanyag a levegőbe és nem hullott törmelékeső a Mexikói-öbölbe vagy a Csendes-óceáni Turks- és Caicos-szigetek útjaira, valamint nem mosta a darabkákat partra az óceán a Bahama-szigeteken, de az ellenérzések a fellövésekkel kapcsolatban már régóta erősödtek. A tavaly novemberben történt rakétarobbanás után helikopterek és hajók takarították el a törmeléket a mexikói partszakaszról, ahol egyébként egy veszélyeztetett teknősfaj is él, most májusban pedig civil aktivisták gyűjtöttek össze tonnányi rakétadarabot, amit átadtak a mexikói kormány környezetvédelmi ügynökségének, a PROFETA-nak. Mexikó jogi lépésekkel fenyegette meg a SpaceX-et partjainak ismételt szennyezése miatt. A CNN kérdéseire a vállalat közölte az X-en, hogy felajánlottak eszközöket és támogatást a takarításokhoz. Az Egyesült Királyság is jelezte egy közleményben múlt csütörtökön, hogy szorosan együttműködik az Egyesült Államok kormányának partnereivel, hogy megvédje tengerentúli területeit, köztük a Turks- és Caicos-szigeteket.

Az idei kudarcok sorozata aggodalmat keltett a szakértőkben és a részvényesek körében is, akik rámutattak, hogy Amerikának nagyon fontosak lennének a Starship sikerei, hiszen a tervek között szerepel emberek eljuttatása a Holdra 2027-ben az űrhajóval, miközben jelen állás szerint a siker nem garantált. “Nagyon nehéz megjósolni, hogyan végződik ez az egész. Úgy gondolom, lehet, hogy soha nem fog működni, de lehet, hogy forradalmasítja az egész űrbeli tevékenységünket, továbbá a geopolitikát” - mondta Garrett Reisman volt NASA-űrhajós, SpaceX-konzultáns. Ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok technológiai fölényre akar szert tenni az új űrversenyben Kínával szemben.

A SpaceX megállapította, hogy legutóbb az űrrakéta az üzemanyag-diffúzor hibája miatt került spirálba, és zuhant le. Ezt a cég szerint orvosolták. Az FAA (Szövetségi Repülésügyi Hatóság), amely a kereskedelmi űrrepüléseket engedélyezi, az jelezte múlt héten, hogy megvizsgálták a májusi sikertelen repülési kísérlet okait, és elfogadták a vállalat terveit az újabb küldetésre. (Egyébként korábban évi 25 felszállásra adtak engedélyt a SpaceX-nek.) A jelenlegi törvények szerint a hivatalnak csak azt kell vizsgálnia, hogy egy repülés nem tesz-e kárt tulajdonban, vagy a fellövést néző emberekben, ezután azt jelentették augusztus 15-én, hogy szerintük a SpaceX megfelelő intézkedéseket tett, hogy mindenben megfeleljen az előírásoknak. Az űrvállalat bejelentette, hogy a hátralévő két kísérletet még elvégzik a közelmúltban rengeteg problémát okozott Starship jelenlegi generációjával, de utána változtatnak. Musk egy még nagyobb és még több terhet felvinni képes űrrakéta víziójával jött elő. Donald Trump amerikai elnök annak ellenére, hogy júniusban látványosan összezördült Muskkal, rendeletet adott ki a magán rakétaszektor akadályainak visszavonására, beleértve a környezetvédelmi szabályokat is. Musk közben versenyt fut az idővel is, hiszen a Mars-utazás legközelebbi megfelelő időpontja 2026-ban lesz: a hatalmas Starship rakéták fejlesztése, amelyek közel kétszer akkorák, mint az Apollo küldetések holdrakétái voltak, legfőbb célja ennek a projektnek a megvalósítása.