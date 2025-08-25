Ruszin-Szendi Romulusz további bűnei

kormányinfó;

2025-08-25 16:03:00 CEST

A Hír TV azon szörnyülködött, hogy az ukrán függetlenség napja alkalmából Karácsony Gergely ukrán nemzeti színűre világíttatta ki a Lánchidat. Gulyás Gergely azt elfogadja, hogy a fővárosi önkormányzat szolidaritást nyilvánítson Ukrajnával, azt viszont aggályosnak tartja, hogy a pont a mostani helyzetben teszi ezt meg.

A miniszter Varga Judit esetleges visszatérésével kapcsolatban elismételte a bukott igazságügyi miniszter Magyar Pétert képződménynek nevező megszólalását, és azt, hogy az alapján nem tervez visszatérni a politikába, de amúgy ő egy nagyon komoly kvalitásokkal rendelkező politikusnak tartja.

Ruszin-Szendi Romulusz luxusnyaralása a miniszter szerint szóra sem érdemes a „további bűnei” mellett.