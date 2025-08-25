Mérsékelt optimizmussal tekint arra az Orbán-kormány, hogy lesz-e orosz-ukrán béke

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-08-25 16:09:00 CEST

Önmagában az is fontos és indokolt fejlemény, hogy párbeszéd indult Oroszországgal - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely szerint a magyar uniós elnökség első napjaiban, Orbán Viktor kijevi és moszkvai látogatása után írásban azt javasolta az Európai Uniónak, ha komolyan akar szerepet vállalni a béketeremtésben, érdemes lenne ebbe az irányba lépnie. Ha akkor megfogadják a tanácsát, az EU ma nem Washingtonban keresné a politikai vezetőkkel való kapcsolatokat, hanem saját maga is valós tényező lehetne a folyamatban. Úgy vélte, a mostani tárgyalás mindenképpen pozitívum, de az eredménytől függ a valódi értéke: a döntő kérdés, hogy belátható időn belül lesz-e béke. A találkozó szerinte némi okot ad a reményre, ugyanakkor egyelőre sem orosz–ukrán, sem orosz–ukrán–amerikai egyeztetés nem született, és azt sem lehet még látni, milyen tartalommal lehetne békeszerződést vagy akár tűzszünetet kötni. A miniszter mérsékelt optimizmussal értékelte a fejleményeket.